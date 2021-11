Un zoom sur les noms de bébé qui vont faire sensation en 2022 !

Choisir un prénom pour son nouveau-né est une étape importante dans la vie de chaque parent. Pour certains, il s’agit de rechercher une appellation pleine de sens. Pour d’autres, il est plutôt question de trouver une dénomination ayant une bonne beauté phonétique. Autant de qualités que vous pouvez retrouver à travers les prénoms pressentis pour être les plus attractifs dans la nouvelle année qui arrive à grand pas.

Le prénom Gabriel

Ce prénom fera sans doute partie des plus choisis par les Français l’année prochaine pour nommer leur progéniture masculine. L’attractivité de ce prénom s’explique à travers différents facteurs.

En premier lieu, on peut notamment évoquer sa présence médiatique fréquente ces derniers temps dans l’hexagone avec notamment l’entrée en scène de certaines personnalités portant cette appellation.

En deuxième lieu, on peut également déduire sa nouvelle popularité de par sa simplicité de prononciation et la beauté de son intonation qui apporte plus de considération et de prestige à celui qui est ainsi nommé.

En troisième lieu, on peut aborder pour finir sa connotation religieuse. Le prénom Gabriel provient en effet de la fusion de deux mots hébreux que sont « Gabar » signifiant généralement force et « El » signifiant tout simplement « Dieu ». N’oublions également pas sa mention dans la bible pour désigner l’ange messager de la divine providence.

Le prénom Alice

Caractérisé par une douceur de prononciation symbolisant toute la souplesse du genre féminin, le prénom Alice est également pressenti pour avoir un grand succès dans les mois à venir.

Sur le site spécialisé en prénoms pour bébé Suavinex, on lui attribue entre autres les qualificatifs de fonceuse et sociable. De quoi garantir à votre petite fille une personnalité des plus affirmées tout au long de sa vie. De plus, ce prénom est simple à écrire et à prononcer ce qui vous évite les gymnastiques de réflexions pas toujours évidentes à la recherche de diminutifs.

Le prénom Arthur

L’évocation de ce prénom rappelle le plus souvent la légende du grand et intrépide roi Arthur comme le décrivent les romances médiévales. Il est donc évident qu’il est accordé à une telle appellation un ensemble de vibrations allant dans le sens de la recherche de notoriété.

En langue ancienne celte, il signifie également « Ours », un animal représentant dans la mythologie de ces peuples la puissance. C’est donc un excellent choix de prénoms à donner à son petit afin d’être sûr de lui raconter de très belles anecdotes sur le sujet quand il sera un peu plus grand.

Le prénom Mia

À la recherche d’un prénom de fille alliant beauté et exotisme, vous pouvez vous laisser séduire par le prénom Mia. Une appellation qui se prononce avec apaisement, témoignage de toute la délicatesse à accorder au genre féminin.

En 2022, les indicateurs semblent laisser penser qu’elle sera très prisée notamment en raison de son utilisation de plus en plus récurrente dans les programmes de divertissement télévisuel. Les femmes qui portent ce prénom sont par ailleurs réputées être dotées d’une joie de vivre naturelle et d’une énergie débordante.