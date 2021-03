Une astuce incroyable pour conserver les boîtes dans les meilleures conditions et sans perdre les arômes

Les français les plus modestes vont être très heureux de voir cette nouvelle qui risque de faire beaucoup de bruit, à l’heure où la crise sanitaire est encore une très grosse catastrophe. En effet, certains foyers ont malheureusement vu leur revenus fondre complètement du jour au lendemain, et par conséquent ils sont à la recherche de tous les bons plans pour pouvoir leur permettre d’éviter de dépenser des sommes folles notamment pour leur alimentation.

Si cela peut paraître très anodin pour certaines familles qui ont encore des revenus importants, les conseils qui vont suivre seront très utiles pour ceux qui mangent régulièrement des boîtes de conserve et qui ne les terminent pas toujours, faute de temps, par manque d’appétit ou tout simplement de moyens.

Dans certains cas de figure, cela peut également servir pour les recettes que vous pourriez commencer et qui ne vous permettent pas d’utiliser la totalité d’une conserve. C’est notamment de cette façon que nous avons pu découvrir cette technique incroyable, avec une utilisatrice de TikTok qui a pu avoir une idée assez incroyable que l’on aurait jamais soupçonnée pour le moindre du monde.

Les boîtes de conserve représentent chaque année des tonnes de déchets alimentaires non consommés

Les chiffres sont tombés et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ne vont très clairement pas faire plaisir à tout le monde, comme en témoignent les dernières statistiques qui mettent en avant l’énorme gâchis alimentaire des boîtes de conserve. Chaque année, des tonnes de restes de boîtes de conserve sont jetés à la poubelle alors qu’ils pourraient être bien conservés et même réutilisés par la suite.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RéKréa Lib (@rekrealib)

Comme vous allez pouvoir le découvrir, qu’il s’agisse donc de lait de coco, de boîtes de maïs, de petits pois ou encore de carottes, les opportunités ne manquent pas et vous allez pouvoir enfin trouver des opportunités incroyables pour garder vos boîtes de conserve. C’est en effet ce que l’on a pu découvrir sur le réseau social TikTok et qui nous a permis également de faire le test avec succès !

Pour cela, il n’y a rien de plus simple et vous risqueriez d’être assez surpris de voir cette technique de conservation qui a d’ores et déjà été adoptée par des millions de personnes dans le monde, mais qui est encore très peu répandue en France dans notre pays.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Core Pack (@corepac)

Comment conserver les restes d’une boîte de conserve après l’ouverture ?

On pourrait se dire qu’il y a plusieurs méthodes pour conserver les restes d’une boîte de conserve, et dans la pratique c’est vrai ! Certains choisissent par exemple de placer du film plastique ou de l’aluminium autour, mais ce n’est pas toujours optimal.

Sur TikTok, une internaute a eu une idée assez dingue. Pour cela, pas besoin de placer le contenu de la boîte de conserve dans un autre récipient, c’est bien plus simple que cela. Il suffit en effet d’utiliser une opercule de la même taille que la boîte de conserves, et le tour est joué !

Comme on peut le voir dans la vidéo qui a cumulé les vues en quelques heures, cela est très simple et vous pourriez ainsi faire des économies importantes sans y passer des heures entières !