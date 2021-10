Une astuce simple pour le lissage des rides du front par vous-même !

Au fil des années, la souplesse et l’élasticité de notre peau s’atténue, laissant apparaître des plis. C’est le vieillissement cutané. Il y a aussi les contractions musculaires inconscientes et involontaires qui plus tard, laissent des traces sur notre front. De quoi donner à certaines personnes une apparence du visage qui n’est pas des plus plaisantes. Un problème qui heureusement peut être résolu à l’aide de petits conseils pratiques.

L’astuce à l’aide de rouleau et de pierre chinoises

Il existe de nombreuses façons d’atténuer les rides du front sans recourir à la chirurgie plastique. Pour cela, vous pouvez décider de faire confiance au savoir-faire ancestral originaire de Chine.

Pour ce faire, on a d’abord besoin entre autres du rouleau de jade. Issu de la médecine traditionnelle chinoise, ce rouleau était l’accessoire favori des femmes pour préserver leur jeunesse. Composé d’une manche et d’un ou deux rouleau de taille différente, il sert à détendre et détoxifier l’épiderme.

Ensuite il y a la pierre de gua sha. Également issue de la médecine traditionnelle chinoise, la pierre de gua sha est une pierre plate permettant de masser la peau.

Ces deux accessoires drainent et liftent la peau. Grâce à leurs différentes propriétés stimulantes pour la circulation sanguine, la peau retrouve son éclat et sa surface lisse dépourvue de toute ride apparente. Mais pour avoir un effet rapide et optimal, l’utilisation d’un soin de beauté est indispensable. Vous pourrez donc recourir au préalable aux lotions ou les huiles pour le nettoyage du visage en particulier le front.

La vibration, une action également efficace contre les rides

Vous pouvez aussi dans le but d’éliminer vos rides faire usage des accessoires de vibration. En facilitant la circulation sanguine et la relaxation de l’épiderme, une peau éclatante est assurée. Ils détendent les rides et liftent la peau. Ces accessoires permettent également de réduire la rétention et le gonflement du visage.

L’alternative de l’acupuncture avec ses doigts

Sans recourir aux accessoires, on peut y aller aussi directement avec ses doigts pour atténuer les rides du front. La digitoponcture permet ainsi de presser les points d’acupuncture avec les doigts. Cette méthode peut se pratiquer à l’institut comme à la maison, à condition de savoir comment s’y prendre.

Il suffit de placer l’index, le majeur et l’annulaire des deux mains sur les sourcils et exercer de légères pressions tout en se déplaçant vers l’extérieur, et en fronçant les sourcils. Il faut ensuite maintenir la contraction pendant 3 à 5 secondes et relâcher. Le geste est donc à répéter une dizaine de fois tous les 2 ou 3 jours.

La solution des patchs anti-rides

Les patchs anti-rides peuvent aussi être utilisés pour éliminer les rides du front. Leur utilisation est similaire à celle des masques de beauté. Il suffit juste d’appliquer ces pansements anti-rides les soirs avant de se coucher, sur le ou les plis qui posent problème. Ils se fixent à la peau avec un peu d’eau. Les porter la nuit, permet que les sourcils ne se froncent pas, et cela améliore naturellement l’efficacité du traitement avec la détente du muscle.