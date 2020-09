Une grand-mère indienne devient une célébrité sur Youtube, elle force le respect !

Les vidéos d’une grand-mère Indienne cartonne sur Youtube

La chaîne My Village Show sur Youtube met en vedette une star atypique. Cette grand-mère indienne faisant ravage avec ses vidéos comiques se nomme Gangavva Milkuri. Crée en 2012, cette chaîne a commencé à publier des sketches relatant la vie rurale dans leur petit village Lambadipally. Ainsi, leur petite localité de Telangana devient aussitôt un lieu incontournable pour les fans de passage. Ceux-ci n’oublient jamais de faire des selfies avec la star lors de leur visite dans les parages.

Entre autres, My Village Show produit uniquement des court-métrages humoristiques basés sur le mode de vie des familles vivant en milieu rural. Gangavva Milkuri, ignorant tout de la plateforme Youtube s’est donc laissée entraîner dans ces vidéos. Au début, son gendre Sriram ne lui a confié qu’un rôle de figurant. En 2017, elle s’est impliquée davantage dans les sketches et c’est à ce moment que les abonnés de la chaîne ont décuplé.

Quelques années après, la chaîne My Village Show a atteint plus d’un million d’abonnés grâce aux talents divertissants de la grand-mère. Puis, l’équipe toute entière a été récompensée par Le trophée des créateurs Youtube. D’ailleurs, ils doivent leur succès à leur vidéo intitulé Village Io Drunk and Drive avec 30 millions de vues. Aujourd’hui encore, les abonnés deviennent de plus en plus nombreux à attendre les nouvelles séquences comiques de Gangavva.

Ses vidéos sur Youtube deviennent sa source de revenus

A l’époque, le réalisateur, disait-la grand-mère ne filmait que les arbres et les plantes de la région. Avant de faire partie officiellement de l’équipe de Sriram, elle se demandait l’utilité des vidéos enregistrées par son gendre. Peu de temps après avoir joué un rôle principal dans le tournage, les efforts de Gangavva et son équipe ont été récompensés. Depuis ce jour-là, sa vie ainsi que son attrait pour YouTube a complétement changé.

En effet, cette grand-mère de 8 enfants a quitté l’école dès son plus jeune âge. Elle avoue que ses revenus étaient limités avant d’être la star de My Village Show. Auparavant, elle était payée pour enrouler des cigarettes. Ce métier modeste la permettait de nourrir sa petite famille mais ne lui suffisait pas. D’ailleurs, son mari alcoolique ne lui était pas d’une grande aide financièrement. Alors, depuis la publication de ses vidéos sur la plateforme, Gangavva confirme qu’elle a pu couvrir toutes ses dettes. Aussi, la Youtubeuse envisage ultérieurement de bâtir une nouvelle maison à partir de ses revenus.

My Village Show compte actuellement neuf membres, dont des caméramans, des monteurs et des scénaristes. Les exploits de la grand-mère deviennent le principal revenu de l’équipe toute entière. De plus, Gangavva et ses collaborateurs ont pu financer la création d’une bibliothèque accessible à tous dans leur maison de production locale.

Meet Gangavva Milkuri, a grandmother of 8, who's the star of @myvillageshow, a channel about village culture and rural family life from the state of Telangana in India → https://t.co/3hqpNBZw5K pic.twitter.com/wV6WfrALfc — YouTube (@YouTube) August 30, 2020

A l’instar du garçon ayant appris à conduire avec les tutoriels, voici qu’une grand-mère indienne devient la star de millions d’abonnés. Gangavva devient célèbre depuis son apparition sur Youtube, mais pas qu’elle.

De son côté, une autre vielle grand-mère indienne âgée de 106 ans gagne également en cote de popularité sur cette même plateforme. Contrairement à Gangavva Mikuri, Mastanamma est appréciée du public pour ses recettes traditionnelles. Sa chaîne compte actuellement 300 000 abonnés avec plus de 6 millions de vues.

Les vidéos de Mastanamma ont pour but de partager la cuisine traditionnelle indienne à la nouvelle génération. Par ailleurs, sa célèbre recette de poulet concocté dans une pastèque a fait le buzz sur Internet. Puis, ses autres plats préparés avec des ustensiles traditionnels ont été tout bonnement appréciés. En ce moment, sa chaîne intitulée Country Foods est géré par son petit-fils Laxman.