Une guerre sans merci au sein de la famille Hallyday

La famille Hallyday est une famille recomposée.

Toutefois, cette famille ne vit pas en parfaite harmonie, puisqu’elle se fait la guerre depuis quelque temps. En réalité, depuis un an et demi, la famille ne s’est pas retrouvée en de bons termes. Retour sur une succession d’événements marquants.

Des promesses dans le vide

Après le décès de Johnny Hallyday et son enterrement, Laeticia rapporte que David et Laura avaient fait une promesse à ses filles. Ils avaient en effet promis :

De les protéger

D’être toujours là pour elles

De passer pour les fêtes de Noël

De venir à Los Angeles de temps en temps.

Cependant, c’est avec regret qu’elle a constaté que les aînés n’ont pas tenu leur promesse. Au contraire, David et Laura les auraient assignés en justice, elle et ses filles. La situation devient de plus en plus gênante et Jade et Joy Hallyday en souffrent énormément. Par ailleurs, il semblerait même que les deux filles demandent régulièrement des nouvelles de leur demi-sœur et de leur demi-frère.

Un conflit qui se prolonge

Depuis quelque temps déjà, la situation est devenue complexe. Cette atmosphère digne d’un cauchemar s’intensifie de plus en plus. Entre-temps, Laeticia avait demandé à David d’effectuer un cessez-le-feu. Elle avait même demandé à faire la paix. Cette demande est liée au fait que ses filles ressentent un manque énorme pour leur demi-frère et sœur.

Elle avait même émis l’idée que s’ils ne voulaient pas le faire pour elles, ils pouvaient le faire pour leur père Johnny. En outre, elle avait ajouté qu’il était nécessaire que la paix revienne et que l’amour peut y contribuer. Elle était en effet convaincue que l’amour pouvait tout régler.

Cette déclaration d’une grande émotivité n’a pas suffi à calmer la bataille. Au contraire, cela a mis encore de l’huile sur le feu. Ceci à tel point que Laura a tendance à recadrer ouvertement Laeticia et ses avocats à travers les réseaux sociaux. La douleur des deux jeunes filles ne fait qu’empirer, elles qui ne sont âgées que de 14 et de 10 ans. Cette situation est d’une tristesse sans pareil, car cela fait un an et demi que la famille est divisée.

Une souffrance sans pareil pour Jade et joy

Le conflit est d’une grande ampleur dans cette famille. Il va bien évidemment de soi que les réseaux sociaux n’en ratent pas une miette. Laeticia Hallyday se trouve dans une situation où elle se doit de protéger ses jeunes filles du scandale médiatique. En réalité, les médias auraient affirmé que Laeticia donne une mauvaise éducation à ses filles.

Pour étayer leurs affirmations, Laeticia avait eu une rencontre le 29 mars dernier au tribunal de Nanterre avec Laura et David. Discutant de la succession de Johnny Hallyday, ils rapportent que Laeticia a tendance à trop se reposer sur Jade et Joy.

Il semblerait même que cela ait des répercussions sur les filles qui sèchent régulièrement les cours. On peut citer par exemple 3 occasions :

La rentrée de 2019 où elles n’auraient pas été vues depuis

Une semaine de cours à cause de leur séjour au Vietnam ;

Le 18 mars dernier pour l’anniversaire de Laeticia.

Il semblerait même que pour cette dernière occasion, elles étaient allées à un pique-nique et se sont habillées dans la soirée pour un dîner chez Nobu.

Qu’en est-il réellement de la situation ?

En réalité, on rapporte que David Hallyday taille beaucoup d’importance à la succession de son père. Peu de temps auparavant, il avait souhaité que Jade et Joy ne participent pas à ce conflit judiciaire important. Toutefois, sa volonté n’a pas été respectée quand on se base sur les postes Instagram de Jade. On aurait même pu croire que celle-ci était manipulée par Laeticia.

Toutefois, ce conflit laisse un peu de repos à Jade et Joy, qui continue de vivre quasi normalement. Il en est de même pour Laeticia Hallyday qui a acquis récemment la nationalité américaine. Avec son passeport désormais acquis, elle a la possibilité de voyager comme bon lui semble. Il faut admettre qu’auparavant, elle n’avait pas la possibilité de le faire sous peine de se voir retirer sa carte verte.