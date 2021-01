Une marque franco-américaine révolutionne le survêtement, toutes les stars l’adorent !

En effet, si vous regardez le compte Instagram de toutes les stars, vous pourrez constater que le survêtement a une place de choix dans les dressings. Il peut s’adapter à toutes les humeurs, les tendances sont nombreuses et vous pouvez mixer les pièces. Le pull se porte aisément avec un pantalon de tailleur alors que le bas sera parfait avec une chemise et des baskets, voire des escarpins pour madame. Avec les défilés et les stars, le jogging classique se refait donc une beauté et il inonde considérablement tous les comptes.

The Frankie Shop révolutionne votre survêtement

Avec la mode du homewear, les matières douces et délicates ont connu un succès sans précédent auprès des femmes, et même des hommes. Nous avions tendance à garder le jogging pour le sport ou pour passer le dimanche sur le canapé. Aujourd’hui, il revient en force grâce notamment à The Frankie Shop, une enseigne que nous avons pu découvrir dans les colonnes du magazine, Elle. Une Française a pu s’installer aux États-Unis et elle a décidé de remettre au goût du jour cette pièce.

Si vous regardez le compte Instagram de la jeune Hailey Bieber, vous pourrez notamment retrouver ce fameux survêtement .

. Il est composé d’un sweat assez évasé, mais vous savez sans doute que l’oversize connaît un succès sans précédent.

Il y a un bas pour le jogging et l’ensemble s’inscrit parfaitement dans la tendance old school qui revient aussi en force sur le marché de la mode.

Toutes les couleurs sont au rendez-vous, mais la version verte semble attirer les femmes en quête de produits modernes et fashion.

Le survêtement a l’avantage d’être assez large que ce soit pour le pantalon ou le sweat, vous aurez alors une bonne dose de confort avec cette pièce qui est resserrée en bas pour que le maintien soit efficace. Bien sûr, vous n’êtes pas contraint de porter l’ensemble, car le monde de la mode vous permet de jongler avec les codes et vous pouvez même transformer les styles. Dans tous les cas, les chaussures auront une place de choix puisque vous changez rapidement l’aspect de votre jogging. Avec des sneakers, vous aurez un look sportif qui sera très cocooning notamment pour le week-end. Par contre, des femmes adoptent les talons comme les escarpins pour mixer l’élégant avec le cocooning.

Porter un survêtement sans avoir un look sportif

Certains pensent que le jogging n’est pas réjouissant et qu’il n’a pas sa place sur les podiums du monde entier. La réalité est bien différente, car vous avez plusieurs solutions pour le rendre beaucoup plus élégant. Par exemple, conservez le bas du pantalon que vous associez à une chemise, et même à une veste de costume. L’ensemble peut être sublimé par des sneakers que vous aurez pu acheter en soldes ou encore des talons comme des bottines, des boots hautes ou des escarpins. Oubliez par contre les versions pour le running puisqu’elles ne seront pas adaptées à la chemise.

Vous conservez ensuite le pull que vous mixez avec une jupe, un pantalon fluide ou encore un bas de tailleur. Vous portez par contre des baskets hautes ou basses, cela dépend de vos préférences. Vous avez donc deux tenues grâce à un seul survêtement et les couleurs peuvent s’adapter à la saison. Ajoutez toutefois un peu de couleur pendant l’hiver, car nous avons tendance à porter malheureusement des teintes trop foncées qui peuvent avoir un impact considérable sur le moral. N’hésitez pas à vous amuser avec la mode, c’est vraiment très plaisant.