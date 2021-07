Une recette anti-canicule et parfaite pour mincir : le gaspacho tomate et pastèque à la Top Chef

Alors que les français ont pu être assez nombreux à prendre beaucoup de poids ces dernières années, notamment à cause du télétravail et des différents confinements à répétition, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer que certains allaient pouvoir dire haut et fort qu’ils avaient tout simplement envie de changer de vie et perdre du poids pour pouvoir retrouver enfin leur forme.

Il faut bien avouer que cela peut parfois être très difficile d’entamer un régime, après avoir pris de très mauvaises habitudes pendant plusieurs mois, et cela, sans aucune restriction. Avec la crise sanitaire liée au coronavirus, on peut très clairement dire haut et fort que le moral des français ne va pas bien du tout, et certains sont prêts à tout pour pouvoir éviter des dépressions nerveuses, même si cela demande de prendre beaucoup de nourriture qui n’est pas toujours très bonne pour la santé. Mais il en faut plus pour décourager certains, et on a ainsi pu trouver ici et là sur le web et dans les magazines de cuisine des recettes parfaites pour pouvoir perdre du poids.

Néanmoins, il faut bien avouer que bon nombre d’entre elles ne sont clairement pas très bonnes ou alors ne donnent vraiment pas envie de manger : ce n’est pas du tout le cas de cette recette que nous allons pouvoir vous proposer aujourd’hui ! Elle nous vient tout directement d’un ancien candidat mythique de l’émission Top Chef, que l’on peut retrouver depuis maintenant plusieurs années sur M6. Avec ce petit plat de Grégory Cuilleron, vous allez enfin pouvoir vous régaler sans jamais avoir besoin de culpabiliser une seule seconde. À l’heure où certains français veulent retrouver un poids normal pour la rentrée, c’est une alliée de taille, et non des moindres !

Éviter les malaises à cause de la canicule avec une recette adaptée !

Avec les dernières chaleurs que nous avons pu connaître en France dans certaines régions, où la pluie n’a pas pu prendre racine, il se trouve que certaines familles en France peuvent alors se trouver dans des situations vraiment très difficiles et compliquées, comme on a pu le voir une nouvelle fois encore récemment. Mais il n’en a pas fallu plus à cet ancien candidat de l’émission Top Chef sur M6 pour pouvoir proposer en exclusivité une recette qui lui tient vraiment à cœur : il s’agit tout simplement d’un bon gaspacho revisité à sa façon !

En effet, on pourrait dire que le gaspacho est tout de même une entrée particulière, et parfois cette recette peut donner envie à certains français de s’en éloigner très directement. Mais avec cette recette assez incroyable de ​​Grégory Cuilleron, vous n’avez clairement pas été déçu… C’est dans le magazine Voici que l’on a pu trouver cette recette en exclusivité, et nous n’avons pas été déçus en la découvrant !

Les ingrédients du gaspacho à la tomate et à la pastèque

Pour établir votre recette, il vous faudra :

Du piment de Cayenne

Une part de pastèque

Un concombre

20 cl de vinaigre de Xérès

Quatre tranches de pain congelé ou sec

Quatre gousses d’ail

Une moitié de branche de céleri

Une moitié de poivron rouge

Quatre tomates

Vingt copeaux de tomme de brebis

Une moitié de poivron vert

25 cl d’huile d’olive

Préparation de la recette

Pour préparer la recette, cela se fait tout simplement en 3 étapes :