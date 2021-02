Une recette avec du poulet pané très simple et express, vous serez surpris par les goûts et le résultat !

Les Français depuis le premier confinement ont découvert tous les avantages du fait maison et ils sont de plus en plus nombreux à adopter la préparation des repas. Toutefois, ce sont les idées qui ne sont pas au rendez-vous, d’où l’intérêt de vous proposer cette recette à base de blanc de poulet. Vous ne serez pas déçu par le résultat puisqu’il est goûteux et vous avez sans doute tous les ingrédients dans votre réfrigérateur.

Une délicieuse recette à base de poulet

Vous devez acheter un blanc de poulet par personne, choisissez de préférence des références assez grosses, cela vous permet de les garnir beaucoup plus facilement. Évitez également de les congeler, car la découpe sera un peu plus difficile. La première étape consiste à les ouvrir en deux sans, toutefois, détacher les deux parties, car le principal objectif consiste à avoir un poulet garni.

Positionnez ensuite votre blanc de poulet ouvert et recouvrez-le avec du papier cuisson .

. A l’aide d’un marteau ou d’un rouleau à pâtisserie, frappez votre blanc de poulet pour qu’il s’aplatisse le plus possible.

Vous avez désormais un blanc de poulet bien plat et vous pouvez le plier en deux très facilement.

Dans un récipient, préparez une cuillère à soupe de St Moret avec un peu d’aneth, d’herbes de Provence et ajoutez le jus d’une tomate.

Vous obtenez une sorte de sauce et vous l’utilisez pour badigeonner l’intérieur de votre poulet, soyez tout de même généreux.

Prenez la tomate et découpez de petites lamelles qu’il suffit de déposer sur un seul côté de votre poulet que vous souhaitez garnir, cela apporte un peu de fraîcheur. Il faut ensuite quelques cornichons coupés dans le sens de la longue, salez selon vos préférences et incorporez quelques tours du moulin à poivre. Pour les plus gourmands, il est possible de déposer des tranches de fromage comme celles que vous utilisez pour le croque-monsieur ou les hamburgers.

Vous devez ensuite refermer votre blanc de poulet en faisant en sorte que la garniture reste bien à l’intérieur de celui-ci. La recette n’est pas encore terminée, car la suite vous apporte un peu de croquant et vous serez sans doute surpris par le résultat.

Panez vos blancs de poulet avec une astuce intéressante

Au lieu d’acheter de la panure, vous pouvez utiliser des cracottes, des biscottes ou du pain. Ce dernier doit être grillé au four ou, avec un grille-pain et grâce à un blender, vous le réduisez en poussière. Vous devez obtenir une panure assez fine, mais je vous conseille de laisser quelques petits morceaux pour avoir du croquant. Vous devez plonger votre blanc de poulet garni dans de la farine afin de bien le recouvrir sans oublier les côtés. Battez un oeuf entier et recouvrez ensuite votre poulet avec celui-ci. Pour que le mélange soit un peu plus liquide, je vous recommande d’ajouter un peu d’eau et vous pourrez ensuite plonger plus aisément votre blanc de poulet.

Il faut enfin le recouvrir avec la panure que vous aurez préalablement préparée. Positionnez vos blancs de poulet sur une plaque à four recouverte d’un film de cuisson. Ajoutez dans le fond un peu d’huile d’olive et quelques gouttes sur vos blancs de poulet. Faites cuire pendant 45 minutes à 180 degrés, mais vérifiez souvent la cuisson. Il s’agit d’un blanc de poulet pané et garni, il faut tout de même que l’enveloppe soit croustillante. Vous pouvez déguster cette recette avec une salade composée de jeunes pousses et de mâche.

Servez le tout avec une petite vinaigrette à base de moutarde à l’ancienne et vous pourrez vous régaler !