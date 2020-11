Une star internationale admirative de Selena Gomez : « C’est une grande dame »

L’année 2020 est particulièrement chargée pour Selena Gomez qui enchaîne les projets (et les succès). Seule ombre au tableau, un certain manque de reconnaissance du côté des cérémonies de récompenses musicales. Alors que son album Rare s’est hissé à la première place des charts (tout comme le lead single, Lose You To Love Me), la chanteuse est boycottée des cérémonies, comme le déplore ses fans. En attendant que les Grammy Awards ne dévoilent leur sélection, Selena Gomez a eu la chance d’être récompensée au Latin Grammy Awards, elle qui a remporté la catégorie Leading Ladies of Entertainment.

Selena Gomez et la musique : une pluie de records

Avec son album Rare qui débute à la première place du Billboard 200, Selena Gomez est entrée dans l’Histoire. Elle est en effet la seule artiste féminine (aux côtés de Beyoncé) à avoir vu tous ses albums solo débuter en tête des charts américains. Il faut dire qu’elle a une forte communauté de fans qui se sont mobilisés pour lui offrir cette première place. Cela faisait quatre ans et demi qu’ils attendaient l’album, la chanteuse n’ayant en effet rien sortie depuis 2015 (et son album à succès intitulé Revival).

Considérée comme l’une des personnalités les plus aimables du métier, la jeune femme est appréciée de tous. Pourtant, récemment, lors d’une interview, Benny Blanco l’avait taclé sans la nommer alors qu’il complimentait Justin Bieber… l’ex de Selena Gomez. Il critiquait en effet ces artistes qui, outre leur carrière musicale, se lance dans le maquillage. Or, Selena Gomez a lancé cette année Rare Beauty, une marque sur laquelle elle travaille depuis deux ans et qui, a terme, est chargée de réunir 100 millions de dollars pour la recherche au sujet de la santé mentale.

J Balvin à la rescousse de Selena Gomez

Les fans n’ont pas compris cette attaque, surtout que les deux artistes ont déjà travaillé ensemble sur la chanson I Can’t Get Enough. Ils semblaient même parfaitement bien s’entendre. Selena Gomez n’a pas réagit publiquement (elle ne le fait jamais dans ces cas-là) mais a tout simplement supprimé de son compte Instagram les photos d’elle avec le producteur.

Heureusement, J Balvin (qui était également présent sur le morceau) est venu à sa rescousse, lui qui a dit quelques mots très élogieux sur la chanteuse à l’occasion des Latin Grammy Awards : « Selena est une grande dame, très humble, calme avec une très belle vision des choses. Selena Gomez a une fondation, c’est vraiment une chouette fille ». Il y a plus d’un an, alors qu’il assurait la promotion de la chanson, J Balvin avait déjà expliqué à quel point il était attaché à la jeune femme : « Selena est tellement facile à vivre, c’est un bonheur de travailler avec elle, j’adore ça ».

J Balvin parlant de Selena Gomez aux #LatinGRAMMYs

Une carrière dans le cinéma qui prend son envol

Si Selena Gomez est une chanteuse accomplie qui a vendu des dizaines et des dizaines de millions de disques à travers le monde, elle mène en parallèle une carrière de comédienne. C’est d’ailleurs en tant qu’actrice que son nom est devenu mondialement célèbre, elle qui était la vedette de la série Disney Channel Les Sorciers de Waverly Place. Et après avoir tourné avec de grands réalisateurs (Harmony Korine, Woody Allen, Jim Jarmush), la jeune femme s’apprête à jouer ce qui sera sans doute le rôle le plus ambitieux de sa carrière, celui de Silvia Vásquez-Lavado dans In the Shadow of the Mountain (Dans l’ombre de la montagne en français).

Le long métrage sera basé sur les mémoires de Silvia elle-même, la première femme péruvienne à atteindre le sommet de l’Everest. Sa vie y sera racontée et nous apprendrons comme les épreuves qu’elle a vécu lui ont permis de trouver en elle la force de faire cette périlleuse expédition qui a ôté la vie à tant de personnes.

Verrons-nous d’ici quelques mois Selena Gomez repartir avec l’Oscar de la meilleure actrice ? On lui souhaite en tout vas ! Silvia Vásquez-Lavado s’est en tout cas réjouie sur Instagram de voir la chanteuse de Look at her Now interpréter son rôle.