Unorthodox Netflix : Qui est Shira Haas ? Âge de la star / Instagram !

Basée sur les mémoires de l’écrivaine Deborah Feldman, Unorthodox est une série engagée, qui présente la vie et les choix d’Etsy, une jeune femme en quête de liberté, élevée dans une communauté juive ultra-orthodoxe.

Loin des standards habituels proposés par Netflix, cette mini-série porte à l’écran un casting impressionnant, dont Shira Haas, l’interprète du personnage principal, qui irradie par son interprétation.

Shira Haas, des débuts loin d’Hollywood

Née en mai 1995, à Hod HaSharon en Israël, dans une famille juive, Shira Haas est une actrice prometteuse qui, de son propre aveu, ne s’imaginait pas un jour être connue dans le monde entier. Non sans rappeler d’autres comédiennes, par son apparence juvénile et sa petite taille (elle fait 1m52), à l’image de Natalie Portman, elle en suit également le chemin avec des rôles bien souvent militants. Résidente de l’Israël, malgré un succès de plus en plus évident, elle habite toujours près de la maison de ses parents, à quelques minutes de Tel-Aviv.

Dans quels films ou séries a-t-on déjà vu Shira Haas ?

Méconnue du grand public, Shira Haas n’en est pourtant pas moins une actrice accomplie, et cela, bien avant d’avoir signé pour le rôle de Etsy dans Unorthodox. Ainsi, on l’a notamment vu dans le film Broken Mirrors, de Imri Matalon et Aviad Givon, où elle interprétait le rôle de Ariela, lui valant au passage une domination pour l’Ophir de la meilleure actrice, l’équivalent des César ou des Oscars pour le cinéma israélien. Également, elle a tenu le rôle de Ruchama Weiss, dans Shtisel, une autre série israélienne également disponible sur Netflix. En 2018, elle a obtenu l’Ophir de la meilleure actrice dans un second rôle, pour le film dramatique israélien de Marco Carmel, Noble Savage. Autant dire que pour une jeune actrice de 24 ans, son talent fait déjà l’unanimité dans son pays d’origine.

Pour Unorthodox, Shira Haas a appris le yiddish

Quelques semaines seulement avant le début du tournage de Unorthodox, Shira Haas a dû apprendre le yiddish, une langue dérivée de l’allemand, de l’hébreu et du slave. Cela ne se fit pas sans difficulté pour l’actrice, qui ne cache pas ses difficultés à reproduire l’accent.

« Je me souviens avoir soudainement pu lire de la poésie yiddish. C’est une magnifique langue, et ça vous place vraiment au centre de la culture hassidique. Une partie de moi, qui comprenait Esther, a pu prendre le dessus pour me permettre de parler yiddish en très peu de temps ».

Où peut-on attendre Shira Haas dans le futur ?

Après Unorthodox, Shira Haas est non seulement attendue dans la troisième saison de Shtisel, mais aussi dans le prochain film dramatique de Ruthy Pribar, Asia, où elle tient un second rôle d’importance en la personne de Vika. Jeune adolescente de 17 ans, ayant une relation particulièrement compliquée avec sa mère, va voir sa vie bouleversée lorsque sa santé va se détériorer rapidement. Les deux femmes vont devoir apprendre à communiquer et à vivre ensemble, pour le bien-être de Vika. Une belle promesse pour la suite de la carrière de Shira Haas, qui sera sans nul doute plein de succès si la jeune femme continue de choisir ses rôles avec autant d’attention.