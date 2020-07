Unorthodox saison 2 : la série plébiscitée par les internautes fera-t-elle un comeback ?

Mars n’a pas échappé à cette règle, avec la mise en ligne d’une série atypique et engagée, Unorthodox. À contre-courant de la plupart des créations estampillées Netflix, cette fiction allemande est tirée d’une histoire vraie, tragique et heureuse à la fois, qui rappelle à tous à quel point les femmes peuvent être maltraitées dans certaines sociétés.

Unorthodox, l’émancipation de la femme au cœur de la série

La nouvelle série en vogue de Netflix n’est pas une banale fiction comme les autres. En effet, elle dresse le portrait d’une jeune femme éduquée dans une communauté juive ultra-orthodoxe, avec toutes les dérives que cela comporte. Préparée pour être une mère et une épouse avant toute chose, Esty se retrouve propulsée au milieu d’un mariage qu’elle n’a pas voulu, avec un homme dont elle n’est évidemment pas amoureuse. Malheureusement, sa famille en a décidé ainsi, et il lui est impossible de dire non. Éprise de liberté et passionnée de musique, la petite Esther rêve d’autres horizons et veut par-dessus tout exister pour elle. À travers des allers et retours entre sa jeunesse au sein du groupe hassidique et la fuite de l’héroïne vers Berlin, Unorthodox est un hymne à la liberté, auquel personne ne peut rester indifférent.

Shira Haas, l’héroïne populaire de Unorthodox

Avec la popularité soudaine de Unorthodox, l’actrice principale de la série, Shira Haas, se retrouve au cœur de l’attention. Avec son interprétation poignante d’Esther Shapiro, la jeune femme, âgée de 24 ans, est déjà une star dans son pays d’origine, Israël. Issue d’une famille juive victime de la Shoah, par l’intermédiaire de son grand-père survivant d’Auschwitz, elle s’est très vite passionnée pour les arts dramatiques. Après des études de comédie à Tel-Aviv, elle se fait remarquer par un directeur de casting, qui ne manque pas de voir tout le talent de la jeune actrice.

Loin d’être inconnue sur la scène internationale, Shira Haas a déjà tenu des rôles importants, comme dans « Une histoire d’amour et de ténèbres » en 2016, ou « Marie Madeleine » en 2017, un film récompensé à la Mostra de Venise de 2017, dans lequel elle donne la réplique à Rooney Mara et Joaquin Phoenix.

Néanmoins, avec Unorthodox, la jeune fille accède à une tout autre sphère, qui devrait lui offrir soyons en sûrs de superbes rôles à l’avenir.

Unorthodox, une saison 2 plébiscitée par les abonnés de Netflix

La mise en ligne de Unorthodox est sans conteste l’événement de ces derniers jours, en matière de séries VOD. Face à cette histoire peu commune et bouleversante, les abonnés de la plateforme sont nombreux à vouloir une saison 2. En effet, les aventures d’Esther semblent inachevées, tellement la porte d’une suite reste ouverte à la fin du dernier épisode. Est-ce que Netflix entendra leur demande ? Rien n’est moins sûr, pour plusieurs raisons :

L’actrice principale, Shira Haas, a de multiples projets qui n’incluent pas Unorthodox.

La série a été pensée dès sa préparation pour une seule et unique saison.

Bien entendu, tout reste possible, d’autant plus que le cas s’est déjà présenté chez Netflix ou d’autres networks, à l’image d’HBO et de la très populaire série Big Little Lies.