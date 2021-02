Vacances annulées pour les zones B et C ? Une injustice par rapport à la zone A déjà partie ? Scandale !

C’est encore une fois la crise sanitaire du coronavirus qui ne cesse de faire parler d’elle avec de très grosses annonces, comme on a pu le découvrir avec des annonces qui auraient été faites il y a tout juste quelques heures dans certains médias nationaux ainsi que sur les réseaux sociaux, avec des affirmations venant de comptes Twitter certifiés.

Il faut dire que depuis maintenant plusieurs semaines, tous les français semblent être à bout et voudraient réussir enfin à éradiquer cette terrible pandémie que nous vivons maintenant depuis près d’un an. Pour des millions de français qui ont perdu leur travail ou perdu des proches, c’est en effet un très gros scandale, c’est le moins que l’on puisse dire ! Et malheureusement pour eux, cela ne fait que commencer pour une durée qui pourrait encore être assez longue.

Les vacances scolaires des zones B et C : “une question de quelques heures” selon certains proches qui affirment l’information !

On devrait peut être entendre parler d’une possible annulation des prochaines vacances pour les zones B et C, selon certaines proches qui auraient des informations sur les vacances scolaires. C’est en effet ce que l’on a pu lire ici et là dans les médias notamment, car il semblerait qu’après une étude très approfondie de la situation, il semblerait bien que les vacances favorisent la propagation de l’épidémie.

Pour les millions de français qui auraient pu espérer partir en vacances pendant quelques jours, c’est une très grosse déception, car comme on a pu le constater dans les derniers sondages qui ont été publiés récemment : le moral des français est au plus bas et il n’a jamais d’ailleurs baissé autant au bout de quelques années.

Il faut dire que la crise sanitaire de la COVID19 que nous connaissons depuis bientôt un an dans le pays n’arrange très clairement pas les choses, et personne n’aurait pu être en mesure de penser il y a ne serait-ce que deux ans qu’une situation pourrait être aussi catastrophique dans un grand pays comme la France.

Mais alors que cette décision pourrait être prise d’ici quelques heures selon certains proches, quelles pourraient être les conséquences des vacances annulées pour les zones B et C ?

Si les vacances des zones B et C sont annulées, des conclusions “terribles” qui s’annoncent pour les élèves !

Alors que des millions d’élèves s’apprêtent tout juste à partir en vacances dans quelques jours maintenant, on ne sait pas encore si le troisième confinement ne sera pas bel et bien prononcé d’ici là. En effet, dans ce cas de figure, les millions de professeurs et d’élèves se retrouveraient alors dans une situation très délicate : le calendrier pourrait être complètement perturbé, c’est le moins que l’on puisse dire !

Mais devant une telle situation qui n’a pour le moment pas encore été confirmée par le gouvernement français, personne n’est en mesure de savoir si oui ou non le troisième confinement pourrait bel et bien être la cause de cette décision. Alors que les professionnels du tourisme sont au plus bas avec une nouvelle saison assez catastrophique, on imagine que les français vont devoir encore être très patients cette année s’ils veulent avoir un peu d’espoir en l’avenir !