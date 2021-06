Vacances d’été : avez-vous besoin d’être vacciné pour voyager ? Les réponses à toutes vos questions…

C’est après de longs mois avec des commerces et des restaurants fermés que le gouvernement d’Emmanuel Macron a enfin décidé de faire de très grosses annonces et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela devrait pouvoir faire plaisir à de nombreuses personnes, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre à des difficultés aussi importantes, et à l’heure où certains français peuvent avoir des difficultés à pouvoir trouver de quoi se loger pour cet été, d’autres se posent de sérieuses questions sur le reste.

En effet, aujourd’hui, il se trouve que certaines familles ne savent pas encore exactement si elles pourront être en mesure de partir en vacances, car les conditions sanitaires ne sont pas toujours bien réunies et il est difficile de pouvoir faire le nécessaire chez certaines personnes qui n’ont pas le temps ou pas l’envie de se faire vacciner. Toutefois, avec l’arrivée des vacances dans les prochaines semaines, il se pourrait bien que l’on connaisse une grande affluence partout dans les centres de vaccination en France, sur toutes les régions où le taux de vaccination est encore très bas. Pour pouvoir vous faire gagner du temps, nous avons pu décider enfin de vous rassurer avec ces réponses sur ces différentes questions que des millions de français sont en train de se poser actuellement !

Avez-vous besoin du passeport sanitaire ou d’un certificat pour pouvoir voyager tranquillement ?

À partir du 1er juillet prochain, les adultes vont avoir besoin d’un certificat pour pouvoir voyager dans toute l’Europe. Il pourra être délivré gratuitement sous la forme d’un papier ou bien d’un QR code, et il sera disponible à la fois en français et en anglais. Avec ce certificat, il sera possible de voyager dans toute l’Europe ainsi que dans les États membres.

Comment obtenir ce certificat pour voyager en Europe ?

Si vous souhaitez voyager dans toute l’Europe, alors pour obtenir ce certificat, vous aurez forcément besoin d’être vacciné. Par conséquent, si vous avez bien pu prévoir un voyage en Europe, il est très important de faire tout le nécessaire avant votre voyage pour pouvoir sortir du pays, sans quoi cela ne sera tout simplement pas possible.

Les enfants doivent-ils se faire vacciner pour partir en vacances ?

Si vous avez des enfants, alors il est tout à fait normal de se demander s’ils auront besoin ou non de devoir partir en vacances, car en effet dans certains cas on pourrait penser que cela n’est pas nécessaire. Pour cause, le masque n’a pas été rendu obligatoire partout pour les plus jeunes, alors il s’agit d’une question qui est très légitime. En fonction des pays, les règles peuvent changer en fonction de l’âge des enfants. Sachez que si vous décidez de voyager en Espagne ou en Grèce, les enfants de moins de six ans n’auront tout simplement pas besoin de réaliser de test PCR pour qu’il soit négatif.

Comment savoir quelles règles s’appliquent dans mon pays de destination ?

Pour être sûr et certain que vous êtes en règle, nous vous recommandons de vous rendre directement sur le site internet de l’Union Européenne, ou encore sur le site web du Ministère des Affaires Étrangères qui a pu tout détailler dans le détail en fonction des différents pays.