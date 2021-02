Vacances de février 2021 : le troisième confinement pourrait arriver pendant les congés scolaires, une décision serait en discussion !

Dans maintenant quelques jours, des millions d’élèves en France seront officiellement en vacances, mais malheureusement les choses pourraient ne pas se passer comme prévu, comme on a pu le croire selon certaines sources dans le monde de la politique et des sciences.

En effet, qu’il s’agisse des conseils de défense ou encore des nombreuses conférences de presse que l’on a pu voir ici et là avec les ministres qui s’expriment, personne n’est sûr aujourd’hui que les vacances scolaires pourront bel et bien avoir lieu pour le mois de février.

Certains professionnels du tourisme sont d’ailleurs très inquiets et auraient d’ores et déjà mis la clé sous la porte.

Quelques jours de vacances à la montagne, se ressourcer avant de d'attaquer à fond lundi, belle soirée à tous ❄☃️ pic.twitter.com/i3FEaEfQ3c — Me Dadou (@Dadou357) February 2, 2021

Vacances scolaires en 2021 : le gouvernement pourrait les annuler au dernier moment et surprendre tous les français !

Personne ne s’attendait à ce qu’une année après la crise sanitaire du coronavirus, le pays soit dans une telle situation ! En effet, cela fait maintenant plusieurs mois que les restaurants en France ne peuvent malheureusement plus accueillir de public. Les restaurateurs sont en effet au plus mal et ils font tout pour pouvoir gagner de l’argent via des moyens parfois très originaux. Si certains restaurateurs ont décidé purement et simplement de fermer leurs portes, d’autres ont fait le choix de s’accrocher quoi qu’il arrive !

Profiter de la montagne et de ses petits plaisirs ça fait toujours un bien fou ❄️

.

Partir à la montagne n'est pas forcément synonyme de journée sur les pistes ! Quand je pars en vacances à la montagne l'hiver j'aime bien essayer des activités qui me permettent de découvrir l pic.twitter.com/unKLArYTpe — Travelski (@travelski) January 28, 2021

Au delà de réaliser des livraisons à domicile ou encore de la vente à emporter, certains restaurants comme notamment des pizzerias ont fait un choix très audacieux : ils ont décidé de réaliser une opération inédite en proposant à leurs clients de cuire leur propre pizza !

Il leur suffit tout simplement de préparer tous les ingrédients, et de ce fait s’ils veulent pouvoir venir chercher leur repas avant 18 heures pour le cuire un peu plus tard, ils peuvent alors le faire sans aucun problème. Mais pour autant, certains restaurateurs espéraient pouvoir compter sur les prochaines vacances scolaires pour rebooster leur chiffre d’affaires : malheureusement pour eux, cela ne sera probablement pas le cas…

En effet, le gouvernement ne semble pas vouloir autoriser la réouverture des restaurants en France, et d’ailleurs la situation pourrait être aussi catastrophique que celle que nous avons connu il y a tout juste un an où l’ensemble des restaurants étaient purement et simplement fermés ! A l’époque, les français avaient été contraints de se rendre uniquement dans les grandes surfaces ou de faire appel à des solutions plus locales…

Troisième confinement : les français attendent avec la plus grande impatience l’annonce du gouvernement pour annuler leurs vacances !

Cela fait maintenant plusieurs semaines que les français attendent les annonces d’Emmanuel Macron concernant un troisième confinement à venir. En effet, celui-ci a d’ores et déjà été communiqué par la presse nationale, bien que certains journalistes aient depuis démenti ces informations.

A ce jour, toute la communauté scientifique qui est chargée de suivre de près l’évolution de la pandémie est pourtant très claire : la situation est vraiment catastrophique pour le pays d’un point de vue sanitaire, et elle n’est pas prête de s’arranger !

Malheureusement, les doses de vaccin ont beaucoup de mal à arriver sur le territoire français et à ce jour seul un faible pourcentage de la population en France a eu l’occasion de pouvoir bénéficier d’un vaccin. Pour les millions de français qui attendent le vaccin avec la plus grande impatience, c’est une nouvelle terrible : ils vont peut-être devoir annuler leurs vacances !