Vacances de février 2021 : voici les dernières nouvelles concernant les restrictions de circulation

Dans quelques jours, les Français pourront prendre quelques jours de congés alors que la crise sanitaire est toujours au rendez-vous. Les vacances de février de 2021 s’annoncent tout de même perturbées puisque le coronavirus fait toujours des siennes au même titre que les variants. Ces derniers sont présents dans plusieurs zones du pays et la situation pourrait devenir rapidement problématique et difficile à maîtriser. Dans tous les cas, la circulation ne devrait pas être limitée.

Aucune restriction pour les vacances de février de 2021

Bien sûr, les actualités d’aujourd’hui ne seront pas forcément celles de demain, vous devez donc vous informer très régulièrement. Emmanuel Macron a l’habitude désormais de s’exprimer sans, forcément, prévenir et il a pu agir de cette façon le 2 février alors qu’il a été interviewé par la presse dans le cadre des vaccins.

Emmanuelle Wargon (@EmmWargon): "Il n'y a pas de restriction de déplacement" pour les vacances, "mais les choses peuvent toujours évoluer" pic.twitter.com/bIpDeC9lc9 — BFMTV (@BFMTV) February 2, 2021

Nous savons qu’un Conseil de défense sera organisé ce mercredi, d’autres mesures pourraient donc voir le jour .

. Pour l’instant, les vacances de février de 2021 devraient se dérouler comme prévu, vous pouvez donc partir si vous le souhaitez.

Il est possible de changer de département, de ville ou encore de région, mais il est difficile de quitter la France.

Certains pays ont fermé leurs frontières et c’est aussi le cas de la France pour les personnes qui viennent d’en dehors de l’Union européenne.

Il y a tout de même une certitude pour les vacances de février de 2021, les remontées mécaniques ne seront pas ouvertes, mais les stations de ski sont tout de même prêtes à vous accueillir. En fonction de l’enneigement, vous pourrez alors profiter de quelques loisirs sympathiques. Les premiers à partir en vacances pour cet hiver, ce sont les enfants de la zone A et les congés commencent le 6 février.

Pour l’instant, aucune limite au niveau des déplacements n’est envisagée, mais cela pourrait clairement changer dans les prochaines heures ou les prochains jours. De plus, Jean-Baptiste Lemoyne a précisé à BFMTV que les départs pouvaient être programmés à ce jour, mais il est difficile de prévoir cette crise sanitaire. Entre les régions, il n’y a pas de restrictions de circulation qui sont prévues, mais la donne pourrait changer. En effet, le variant, semble prendre de l’ampleur et il pourrait être assez dangereux.

Le Conseil peut-il perturber les vacances de février ?

Le dernier conseil date de janvier et Jean Castex a pu annoncer d’autres mesures notamment la fermeture des frontières, ou encore celle des centres commerciaux de plus de 20 000 m². De ce fait, ce mercredi pourrait être une journée importante si toutefois le président de la République décide d’appliquer d’autres mesures un peu plus restrictives. Les Français ont donc des difficultés pour prévoir les vacances de février en 2021 puisqu’ils avancent dans une situation assez floue. Aujourd’hui, le confinement n’est pas prévu, mais pourrait-il être instauré demain ?

Vacances de février: les Français hésitent à partir pic.twitter.com/l9pBfvaj89 — BFMTV (@BFMTV) February 3, 2021

La réponse semble être positive puisque les mesures sont appliquées en fonction des chiffres. Si ces derniers prennent de l’ampleur, si le taux d’hospitalisation est important et si les lits en réanimation sont peu nombreux, les risques sont grands. Par conséquent, dans ces conditions, le confinement pourrait être décidé, mais le gouvernement souhaite l’éviter le plus possible.

Christian Estrosi selon le Parisien a toutefois décidé de supprimer toutes les locations saisonnières pour le mois de février, cela rend les vacances assez complexes. Pour rappel, vous pouvez réserver dans la ville que vous voulez, mais vous n’êtes pas à l’abri que des mesures plus drastiques soient mises en place. C’est d’ailleurs le principal problème à savoir l’incertitude.