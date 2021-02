Vacances de février 2021 : voici les destinations les plus sympathiques pour vos congés !

Les vacances scolaires ont déjà bien commencé pour la Zone A et la Zone C, la B aura tendance à les rejoindre à la fin de cette semaine. Vous savez bien sûr que les frontières sont fermées avec les pays qui sont en dehors de l’Union européenne. Toutefois, vous avez tout de même quelques solutions pour vous divertir avec vos amis, votre famille ou encore votre partenaire. Il ne faut pas oublier que les stations de ski sont également fermées en Italie alors qu’elles auraient pu ouvrir cette semaine.

Quelques destinations pour vos vacances scolaires

Si vous avez tendance à vous rendre dans les Alpes, vous pourriez croiser une foule importante. En effet, les Français ont décidé de respirer le bon air avant le printemps et après un Noël assez stressant à cause des conditions sanitaires et des restrictions, ils ont décidé de s’épanouir sur un manteau neigeux. Parmi les destinations les plus prisées, il y a également la partie sud-est et le Grand Est puisque les montagnes sont nombreuses. C’est toutefois la bonne période pour aller à contre-courant, cela vous évitera aussi de croiser une telle foule.

Les Français sont nombreux à chercher des billets pour rejoindre les DOM TOM et même Dubaï, mais les conditions sont désormais au rendez-vous .

. Plusieurs choix sont tout de même au rendez-vous avec Madrid, Nice ou encore Tenerife comme peut le préciser le comparateur Liligo.

Vous pourrez également partir dans le sud de la France que ce soit à Marseille ou toute la partie pour rejoindre Nice.

Si la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est largement prise d’assaut en été par les touristes, ce n’est pas forcément le cas en hiver. Pour les vacances scolaires de février, les températures pour les prochains jours seront beaucoup plus douces. Ce sera alors l’occasion de vous promener sur la plage et de profiter de l’air marin sans avoir trop froid.

Les Français sont aussi nombreux à avoir rejoint une autre destination à savoir la façade atlantique toujours pour cette raison de fuir la foule qui se masse sur les pistes de ski. Vous aurez bien sûr la Bretagne, qui vous tend les bras, ou encore la Normandie et ce sera l’occasion de découvrir le patrimoine français, les falaises d’Etretat…

Attention, certaines frontières sont fermées

Si vous souhaitez sortir de la France métropolitaine, c’est un véritable casse-tête entre les tests PCR que vous devez fournir ou encore la quarantaine, la fermeture des frontières que ce soit par les pays ou la France. De ce fait, les vacances scolaires ne pourront pas se dérouler à Pointe-à-Pitre ou encore à Fort-de-France, et même à Dubaï ou encore à Saint-Denis de la Réunion. Si certains souhaitaient profiter du soleil de Marrakech, il faudra également revoir tous les plans.

La nature peut aussi être bienfaitrice à l’aube de la troisième vague des vacances scolaires avec la Zone B. Vous pourrez donc découvrir le Massif central avec la chaîne des volcans ou encore les Alpes-de-Haute-Provence, qui vous promettent un rafraîchissement de qualité si vous appréciez la nature, et même les activités du même genre. N’oubliez pas bien sûr de respecter tous les gestes barrières, la distanciation sociale et faites en sorte d’être chez vous à 18 heures puisqu’il y a le couvre-feu. Aucune tolérance n’est appliquée pendant les vacances scolaires et c’est aussi le cas pour les départs ou les retours.

Vous pourrez aussi rester à la maison afin de profiter de votre famille et d’organiser des jeux chez vous.