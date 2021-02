Vacances de février annulées : “rien n’est encore décidé” et tout pourrait arriver dans les prochaines heures à venir !

Alors que la crise sanitaire du coronavirus bat son plein, les français sont très inquiets quant au fait de pouvoir partir ou non en vacances pour le mois de février. L’épidémie continue de gagner du terrain et on ne sait pas encore exactement si le gouvernement d’Emmanuel Macron pourrait bel et bien décidé d’annuler purement et simplement les vacances.

En effet, de nombreux français ont quand même souhaité vouloir partir en vacances, et dans ces cas de figures ils ont besoin de pouvoir faire tout le nécessaire pour être enfin tranquilles : ils veulent profiter de moments en famille pendant quelques jours ou pendant les 2 semaines qui ont été prévues au départ, mais rien n’est encore acté concernant d’éventuelles annulations au dernier moment !

Vacances scolaires : les français sont très inquiets et ont peur d’un troisième confinement qui pourrait arriver !

Avec des indications quotidiennes qui ne font qu’évoluer au fil des jours, les français ont beaucoup de difficultés à pouvoir se projeter et certains ont malheureusement décidé de jeter l’éponge. Pour des millions de personnes en France, la situation est vraiment catastrophique et ils ne savent plus quoi faire.

Comme les scientifiques le disent et malgré le fait que le président de la république n’ait pas encore fait de déclaration définitive concernant le troisième confinement, la situation ne fait que se dégrader et il se pourrait bien que dans les prochaines heures nous devrions faire face à des décisions assez graves.

* voix d’instagrameuse en vacances * ✨𝑩𝒐𝒏𝒏𝒆 𝒔𝒐𝒊𝒓é𝒆 𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒎𝒊𝒔✨ pic.twitter.com/46nUmFYA2H — Le Letchi (@LeLetchi) January 26, 2021

De leurs côtés, tous les restaurateurs et les hôteliers confirment que leur situation est au plus mal : ils ont eu beaucoup moins de réservations que d’habitude et il se pourrait bien que certains d’entre eux n’arrivent pas à joindre les deux bouts dans les semaines à venir. C’est également le même son de cloche du côté des stations de ski : certains qui voulaient partir faire du ski dans de bonnes conditions vont devoir peut être décaler leurs prochaines vacances à l’année prochaine si la situation s’améliore bien !

Bonjour, j’ai besoin de vacances au soleil, je voudrais retourner là. Au revoir. 😭 pic.twitter.com/rz2Z9XszPr — ju 🦁 (@Breizh_Girl) February 2, 2021

Vacances pour le mois de février : comment les français vont-ils s’organiser pendant cette période trop difficile ?

Pour les millions de français qui ont choisi de partir en vacances cette année pendant le mois de février, on confirme que les vacanciers vont partir moins longtemps en vacances, mais ce n’est pas tout. Nous avons également pu avoir la confirmation que les français partiront également moins loin cette année, ce qui n’est pas du tout rassurant pour certains français.

Certains ont toutefois voulu partir mais ils se sont limités à des week-ends seulement. Bien que dans certains cas de figure ils peuvent profiter notamment des restaurants qui proposent encore de la vente à emporter, le moins que l’on puisse dire c’est que les possibilités d’activités seront plus que limitées !

Comme on peut le voir dans la presse, les français sont très inquiets par la situation : ils préfèrent ne rien prévoir et vivent d’ailleurs au jour le jour. En effet, c’est notamment le couvre-feu qui a remis en cause toutes ces décisions en plus du confinement : certains ont très peur de ne pas pouvoir sortir en fin de journée et que cela concerne la plage ou la montagne, les inquiétudes sont très grandes de tous les côtés et tout le monde attend avec la plus grande impatience les annonces du gouvernement qui devraient être un peu plus claires dans les prochains jours !