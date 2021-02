Vacances de février : grosse catastrophe pour les français en congés, ils ne savent pas où partir pour cet hiver

Bien que certains foyers français aient d’ores et déjà eu l’occasion de partir en vacances cette année grâce à des congés qui avaient été prévu depuis déjà plusieurs mois, pour d’autres personnes qui pensaient faire des réservations au tour dernier moment on peut dire que c’est vraiment la douche froide.

En effet, personne n’aurait pu croire qu’il y a tout juste un an à peine, la France allait connaître une crise assez horrible avec le coronavirus qui fait un très gros malheur sur l’ensemble français. Avec aujourd’hui un seuil assez critique qui semble avoir été atteint, il semble que les français aient de plus en plus de doutes quant au fait de vouloir partir en vacances ou non pour les jours ou encore les semaines à venir.

Bulletin d'information #COVID19 n°197 en @RCValdeLoire Les étudiants en souffrance psychologique peuvent bénéficier d'un soutien🙋‍♂️

📱 0 805 23 23 36 (service et appel gratuits) 24h/7j

📲 téléchargez l'appli SPS pic.twitter.com/Ucc8XImm9K — ARS Centre-Val de Loire (@ARS_CVDL) February 10, 2021

A date, personne n’est en mesure d’anticiper sur les toutes prochaines mesures que pourrait prendre le gouvernement d’Emmanuel Macron. Il se trouve en effet que l’on retrouve de plus en plus de rumeurs sur les réseaux sociaux mais également dans la presse, avec parfois des déclarations assez contradictoires et qui sont très rapidement cataloguées comme étant de simples rumeurs aux yeux de tous.

Vacances de février : ces français qui n’ont pas les moyens de pouvoir partir en vacances…

Si certaines familles françaises ne se sont pas gênées cette année encore pour pouvoir profiter des pistes de ski, pour d’autres l’année 2020 aura été une vraie catastrophe qui ne fait que continuer encore en cette année assez difficile !

En effet, en moins d’un an seulement, certains français auront eu l’occasion de voir leur pouvoir d’achat chuter de façon assez impressionnante, et on peut dire que ce n’est vraiment pas près de s’arranger.

Il se trouve en effet que certains français ont perdu leur emploi à cause de la crise sanitaire du coronavirus, et par conséquent ils ne pourront donc pas partir en vacances cette année non plus. Pour toutes celles et ceux qui avaient pu mettre de l’argent de côté et qui ont été contraints de tout dépenser du jour au lendemain, c’est la douche froide ! On imagine en effet que ces derniers auraient bien eu besoin de souffler un peu aussi, et que la crise sanitaire que nous vivons encore actuellement n’a fait qu’aggraver les choses.

Pour tous les professionnels du tourisme et de la restauration, c’est également une période qui va être très difficile à vivre : ils ne pourront plus compter sur autant de clients et vont devoir être contraints de devoir adapter leurs horaires mais également leurs plats pour pouvoir accueillir les quelques français qui auront eu la chance de pouvoir faire le déplacement exceptionnellement.

Des vacances scolaires au rabais pour des français qui sont de plus en plus désespérés !

Depuis maintenant plusieurs jours, on ne compte plus sur les sites de réservations de logements les bonnes affaires qui ne font que s’accumuler encore et encore ! Il faut bien avouer que le tourisme n’a très clairement pas le vent en poupe et qu’on peut voir que certains d’entre eux font tout leur possible pour avoir des réservations en plus.

Le vaccin AstraZeneca reste efficace contre 99% des souches de #COVID19 circulant en 🇫🇷. En revanche, nous surveillons la progression du variant dit Sud-Africain, notamment à Mayotte, pour proposer aux soignants du territoire la meilleure protection. @franceinfo pic.twitter.com/scIS8R04Ta — Olivier Véran (@olivierveran) February 9, 2021

Pour cela, les français peuvent parfois tomber sur de très bonnes affaires et espérer ainsi pouvoir partir en vacances même s’ils n’ont pas beaucoup d’argent. Si certains foyers français vont pouvoir faire de très bonnes affaires, on peut dire que ce n’est clairement pas le cas de certains propriétaires qui se retrouvent à devoir louer leur bien au rabais !