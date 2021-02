Vacances de février : Emmanuel Macron surprend les Français avec sa dernière allocution, voici les annonces

Depuis le début de la crise sanitaire, le chef de l’État a habitué les Français à plusieurs allocutions. Certains organes de presse précisaient qu’il devait s’exprimer lors de la dernière semaine de janvier et ce ne fut pas le cas. Jean Castex a pris la parole pour partager les nouvelles mesures à la suite du conseil d’urgence. Toutefois, ceux qui ont pu regarder le journal télévisé de TF1 ont découvert l’allocution d’Emmanuel Macron. Les Français n’avaient pas été prévenus de sa présence.

Voici les dernières annonces d’Emmanuel Macron

Sur TF1, Emmanuel Macron a donc partagé quelques précisions concernant la crise sanitaire en évoquant notamment les vaccins. D’ici la fin de l’été, la France aura la possibilité de proposer un vaccin à toutes les personnes qui souhaiteront se protéger. Cela montre que le pays a pu investir et plusieurs sites devraient ouvrir d’ici les prochaines semaines pour la fabrication des doses.

📌 DERNIERE MINUTE 📌 Ce soir, Emmanuel Macron est notre invité exceptionnel dans #LE20H de @TF1 avec @GillesBouleau. ➡Une interview EXCLUSIVE du président de la République avec Adrien Gindre (@agindre) en duplex de l'Élysée à suivre dans quelques minutes sur @TF1 #Macron20H pic.twitter.com/q9psWwzM9L — TF1LeJT (@TF1LeJT) February 2, 2021

Cette intervention inattendue a surtout été basée sur la vaccination qui peine à prendre de l’ampleur sur le sol français .

. Emmanuel Macron à l’aube des vacances de février a toutefois souhaité rassurer les Français concernant le rythme de la vaccination qui serait celui escompté.

Il précise que ce sont trois vaccins qui sont homologués et d’autres devraient arriver prochainement.

Tous les pensionnaires des Ehpad devraient être vaccinés d’ici la fin du mois de mars.

En France, quatre sites de production vont donc voir le jour pour la création des doses et faciliter ainsi la vaccination de tous les Français. Il est judicieux de rappeler que cette dernière n’est pas obligatoire. La production selon Emmanuel Macron pourrait même commencer à la fin du mois de février si le calendrier est maintenu. Le chef de l’État précise que les citoyens doivent apprendre à vivre avec le virus et la seule réponse valable contre les variants concerne la vaccination.

Au cours de cette intervention surprise sur TF1, le chef de l’État n’a pas évoqué les vacances de février, mais il a forcément été questionné sur un éventuel confinement. Il n’a pas forcément été très rassurant avec ses propos en précisant que la lutte à court terme ne pourra pas être menée avec une campagne vaccinale.

Un confinement pendant les vacances de février ?

Le président de la République affirme que les décisions seront prises en fonction de l’évolution de la situation. Comme de nombreux experts ont pu le préciser, la France est pour l’instant sur un plateau, l’épidémie ne semble pas progresser, mais elle ne perd pas non plus de la vigueur. À l’aube des vacances de février, il précise que les citoyens ont déjà fait de nombreux efforts pour tenter de freiner le plus possible cette épidémie qui entache notre quotidien depuis mars 2020. Le président de la République lors de cette allocution assez brève a évoqué les chiffres qui sont vérifiés tous les jours.

🇫🇷 FLASH – Emmanuel #Macron a réalisé une interview surprise sur TF1 : – tout résident en #EHPAD sera vacciné avant mars

– tous les adultes le souhaitant seront vaccinés avant l'été

– 2.3 milliards de doses de vaccins sécurisées au niveau européen#covid19france — Mediavenir (@Mediavenir) February 2, 2021

Cela permet aussi d’avoir une bonne réactivité face à l’évolution de la situation qu’elle soit positive ou négative. Emmanuel Macron assure qu’il tente de prendre toutes les décisions les plus adaptées. L’incertitude règne donc concernant le confinement pendant les vacances de février, car, finalement, les mesures sont validées au fil des jours par rapport à l’évolution du contexte. Il est alors difficile de prévoir la suite de la crise sanitaire. Cette incertitude a entraîné de nombreuses annulations pour les réservations des vacances de février et les Français sont également réticents à l’idée de partir alors que les congés commenceront le 6 février pour certains d’entre eux.