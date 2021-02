Vacances de février : l’Allemagne renforce ses restrictions et repousse le déconfinement

Alors que la France mise sur les vacances scolaires pour se sortir de cette crise sanitaire et pour réduire la propagation du virus, l’Allemagne a adopté un autre concept. En effet, de nombreuses restrictions sont en vigueur et elles sont prolongées jusqu’au 7 mars. L’annonce a été faite par Angela Merkel le 10 février dernier. Dans un premier temps, les mesures sanitaires devaient être levées le 14 février prochain, mais ce ne sera pas le cas. En effet, les commerces non alimentaires, les cafés, les musées, les équipements sportifs ainsi que les restaurants laissent leurs portes closes.

L’Allemagne a peur des variants et reste « confinée »

Le voisin de la France a fait le choix de fermer ces commerces non alimentaires alors que nous avons seulement des centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés qui sont fermés. Angela Merkel a estimé que la situation était incertaine par rapport à la propagation des variants de la Covid-19. De ce fait, les restrictions sont appliquées jusqu’au 7 mars prochain, date à laquelle l’Allemagne pourrait éventuellement se « déconfiner ».

Il y a toutefois une bonne nouvelle notamment pour les salons de coiffure, ils auront l’occasion d’ouvrir leurs portes le 1er mars prochain .

. Les écoles pourront également ouvrir lorsque la situation le permet, soit le 1er mars, soit plus tard.

L’Allemagne souhaite aussi limiter le plus possible l’arrivée des variants que ce soit la version sud-africaine ou britannique.

Les frontières sont alors fermées avec la région du Tyrol autrichien et la République tchèque.

En ce qui concerne les frontières avec la France, les contrôles sont réalisés systématiquement. Cela entraîne souvent des bouchons notamment au niveau du Pont de l’Europe. Il faut toutefois apporter un justificatif si vous souhaitez passer quelques jours en Allemagne pour les vacances scolaires. Vous avez besoin d’un test PCR négatif. Vous devrez aussi répondre à des questions concernant votre venue dans le pays. Bien sûr, si vous travaillez en Allemagne, vous aurez un justificatif de votre employeur.

Vous n’aurez pas de restrictions sanitaires supplémentaires, sauf si vous souhaitez rester plus longtemps que 24 heures. Un séjour sera alors plus complexe en Allemagne. Il y a donc des conditions strictes, d’où l’intérêt de se renseigner avec précision avant d’envisager un déplacement prolongé en Allemagne.

Pour savoir dans quels pays voyager en #Europe et sous quelles conditions, lisez le très bon article de @touteleurope Et en cas de #problème avec un professionnel dans l'🇪🇺 ou 🇬🇧🇳🇴🇮🇸, contactez-nous https://t.co/OW4wAakapRhttps://t.co/CZ1qyhHD9e — CEC France (@ECCFrance) January 26, 2021

Une quarantaine à ne pas négliger

Les vacances scolaires en Allemagne ne seront pas forcément très réjouissantes, car vous devez aussi respecter une mise en quarantaine pour des séjours prolongés. De ce fait, n’hésitez pas à prendre en compte les informations transmises par l’Institut Robert Koch puisque depuis le 9 janvier 2021, certaines zones sont à risque, d’autres mesures sont alors appliquées pour les voyageurs. N’oubliez pas qu’une quarantaine de plusieurs jours devra être respectée avec le partage d’un test PCR négatif qui devra dater de moins de 48 heures.

Vous pouvez toutefois vous déplacer librement en France, si vous souhaitez découvrir l’Allemagne, il est possible d’adopter une astuce. Il suffit de réserver un logement à proximité de la frontière, vous aurez alors l’occasion de visiter quelques zones liées à la nature. En effet, n’oubliez pas que le confinement est au rendez-vous en Allemagne, tout est donc fermé et les citoyens sont invités à rester chez eux.

Vous pouvez toutefois depuis la France observer une partie de l’Allemagne, et notamment la Forêt-Noire, qui est aussi impressionnante que les Vosges. Quelques boutiques du côté de la France vous proposeront des gourmandises à déguster avec modération notamment la vraie forêt Noire servie sous la forme d’une tranche. D’autres spécialistes vous tendent les bras, il ne faudra pas hésiter à les goûter.