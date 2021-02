Vacances de février : les réservations prennent de l’ampleur, trouverez-vous une location ?

Avec la fermeture des remontées mécaniques, certains professionnels du tourisme avaient sans doute des craintes concernant l’affluence dans les stations de ski. Finalement, les Français ont trouvé une raison de se déplacer puisque les activités sont finalement nombreuses. Des villes et des villages ont redoublé d’efforts pour attirer le regard des voyageurs. Cela semble fonctionner, car nous apprenons grâce à France TV Info que 800 000 billets de TGV ont pu être écoulés au fil des derniers jours. Bien sûr, la grande majorité sera orientée vers le Sud-Est afin de rejoindre les stations de ski ou le soleil.

Les réservations sont toujours possibles pour les vacances de février

Si vous pensez qu’il sera difficile de trouver un logement pour ces vacances de février, sachez qu’il y a encore de nombreuses possibilités. Il suffit de passer par des plateformes comme Airbnb et vous aurez des adresses en fonction des dates qui vous conviennent. De plus, les locations à la dernière minute vous permettent souvent d’économiser de l’argent, car vous pouvez profiter de plusieurs réductions.

Vacances scolaires : boom des réservations de dernière minute dans les transportshttps://t.co/K6HaPWc9x7 pic.twitter.com/tntJWlROE6 — franceinfo (@franceinfo) February 12, 2021

Le journal montre qu’une forte augmentation est au rendez-vous depuis une dizaine de jours .

. Comme les Français ont pu constater que le reconfinement n’était pas d’actualité, ils ont finalement pensé qu’ils pouvaient partir.

La zone C commencera donc les congés le 13 février et il faudra prévoir des bouchons pour ce week-end.

La circulation pourra être difficile pour le Sud-Est depuis la capitale, il ne faut donc pas oublier le respect du couvre-feu.

Il est primordial de bien se renseigner concernant le temps de trajet et n’oubliez pas de prévoir quelques heures de plus. En effet, même si vous êtes coincé dans les embouteillages alors que les 18 heures sont passées, sachez que vous écoperez tout de même d’une amende de 135 euros, d’où l’intérêt de prendre toutes les précautions nécessaires.

France Info TV révèle que ce sont donc 800 000 places de TGV qui ont pu être écoulées et il y a tout de même une très bonne nouvelle. Par rapport à l’année précédente, le quota semble être pratiquement identique. Cela pourra donc donner un peu de baume au coeur à tous ces professionnels du tourisme qui ont été malmenés notamment par l’annonce de la fermeture des remontées mécaniques pour le mois de février.

Une hausse généralisée des réservations pour les vacances de février

Le journal mentionne un opérateur de cars à savoir Flixbus et il a également constaté une augmentation de 50 % pour les réservations. Ce taux a été enregistré depuis le 4 février et il semble très prometteur. Les voyageurs qui ont aussi opté pour le TGV se rendront dans les stations de ski, mais ce sont deux trajets qui semblent rencontrer un vif succès. En effet, nous avons d’un côté Paris/Rouen et de l’autre Grenoble/Lyon.

Vacances: le spectre d'un reconfinement s'éloigne, les réservations dans les trains et les bus s'envolenthttps://t.co/NNa0jCYKch pic.twitter.com/bzcFGEAQty — BFMTV (@BFMTV) February 12, 2021

La zone C a l’occasion de partir en vacances ce 12 février au soir. Comme les années précédentes, il ne sera pas possible de partir après le travail à cause du couvre-feu. De ce fait, les conditions de circulation ce samedi 13 février devraient être assez complexes. Si vous souhaitez partir alors que vous n’avez pas encore votre billet, il est sans doute préférable de choisir dimanche ou lundi puisque les prévisions de Bison Futé sont vertes pour cette fin du week-end.

Lors de vos vacances de février, n’oubliez pas non plus de respecter les gestes barrières et le couvre-feu à 18 heures, il concerne toute la France. Par contre, Olivier Véran est en déplacement en Moselle puisque la situation serait préoccupante, plusieurs scénarios semblent envisager. En effet, le préfet pourrait avancer les vacances scolaires d’une semaine.