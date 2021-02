Vacances de février : les zones B et C pourraient être en congés beaucoup plus tôt que prévu si le gouvernement change de plan !

Alors que les vacances du mois de février ont d’ores et déjà commencé pour des millions de français, le gouvernement pourrait très bien être sur le point de faire une annonce assez choquante qui pourrait changer à tout jamais l’avenir de certains professionnels qui travaillent dans le monde du tourisme. Il faut bien avouer que si le gouvernement de Jean Castex a pu parfois se montrer très clair par le passé, ce n’est pas toujours le cas depuis quelques semaines et les français l’ont tous remarqué.

En effet, personne n’aurait pu penser un jour que le gouvernement et le chef de l’état Emmanuel Macron serait dans une situation aussi catastrophique que celle que nous connaissons actuellement. Pour des millions de français, c’est la douche froide ! Ils ne s’attendaient pas en effet à ce que près d’un an après le début de la crise sanitaire du coronavirus, la situation soit aussi catastrophique dans le pays.

Bien que pour le moment aucune décision n’ait été prise concernant la suite des opérations sur les vacances scolaires, le gouvernement pourrait prendre en compte plusieurs hypothèses car la pandémie évolue de jour en jour.

Vacances scolaires : une situation que le gouvernement ne peut plus maîtriser depuis l’apparition des variants !

Il se pourrait bien que d’ici quelques heures ou dans quelques jours, le calendrier des vacances scolaires pour les zones B et C soit complètement revu, comme on a par ailleurs pu le lire sur différents sites web qui affirment que le gouvernement de Jean Castex serait en train de prendre une décision absolument inédite.

En effet, alors que le secteur du tourisme est au plus mal en France et que certains restaurateurs ont d’ores et déjà mis la clé sous la porte, il semblerait qu’à ce jour aucune hypothèse ne soit écartée. Le gouvernement français pourrait d’ailleurs essayer de faire en sorte que le maximum d’entreprises de la restauration et du tourisme soient sauvées d’ici la fin de cette crise de la COVID19.

#Vaccination | Au 6 février, 1 866 091 premières injections et 243 550 deuxièmes injections ont été réalisées. — Ministère des Solidarités et de la Santé (@Sante_Gouv) February 7, 2021

Mais la situation est depuis quelques semaines incontrôlable, notamment depuis l’apparition des variantes sur le territoire français que personne n’avait anticipé il y a tout juste quelques mois seulement.

Vacances scolaires des zones B et C : vers des congés prévus dès les prochains jours ?

Certains évoquent une hypothèse qui paraît sur le papier complètement folle, mais que l’on pourrait bel et bien voir annoncer dans les prochaines heures par Emmanuel Macron en personne dans le journal de 20 heures. En effet, il y a tout juste quelques jours, le chef de l’état avait décidé au dernier moment de prendre la parole contre toute attente devant des millions de téléspectateurs.

Si pour certains proches du gouvernement, le président de la république ne devrait pas communiquer à nouveau de la sorte dans les prochains jours, rien n’est impossible et nul ne peut affirmer si oui on non Emmanuel Macron décide de s’exprimer sur la situation dans les médias. En attendant, les français peuvent néanmoins compter sur les ministres du gouvernement français, comme Jean Castex ou encore Olivier Véran qui prennent très régulièrement la parole sur le sujet.

Bien que pour le moment les zones B et C n’aient pas vu leur calendrier modifié, tout pourrait être revu et le chef de l’état pourrait très bien décidé après avoir consulté la communauté scientifique de tout accélérer !