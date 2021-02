Vacances de février : pas de tolérance pour le couvre-feu, il est impossible de sortir ou d’arriver après 18 heures

La porte-parole du ministère de l’Intérieur à savoir Camille Chaize a eu l’occasion de s’entretenir avec Europe 1 sur la question de la tolérance. En effet, pendant les vacances de février, est-il possible de ne pas rentrer à 18 heures pour profiter pleinement des congés ? Malheureusement, la réponse est négative si vous n’avez pas un motif impérieux qui peut être valable dans ce cas de figure. Vous avez donc pu le comprendre, vous serez contraint de respecter le couvre-feu même pendant les vacances scolaires.

Quels sont les propos de Camille Chaize ?

Elle a pu assurer que les vacances devront respecter le couvre-feu à 18 heures puisqu’il est instauré sur l’ensemble de la France. Il n’y a donc pas une différence entre ceux qui partent dans une autre région pour les congés et ceux susceptibles de rester chez eux ou les citoyens qui travaillent. En effet, le gouvernement souhaite ralentir le plus possible la propagation du virus en France, le couvre-feu est alors maintenu.

Couvre-feu : "Pas de tolérance, il faut que chacun s’organise" pour les départs en vacances, indique le ministère de l'Intérieurhttps://t.co/YQPeezGJwN pic.twitter.com/lTtEZB593Y — franceinfo (@franceinfo) February 5, 2021

Il n’y a toutefois pas de restrictions supplémentaires pour les vacances de février mis à part les remontées mécaniques qui sont fermées .

. Si vous devez réaliser un long trajet pour retrouver votre résidence secondaire par exemple, vous devez prendre des mesures.

En effet, les Français connaissent parfaitement le concept en France depuis l’instauration des restrictions, il n’y a donc pas une tolérance spécifique pour les vacanciers.

La porte-parole du ministère de l’Intérieur estime qu’il faut clairement s’adapter même si des embouteillages sont au rendez-vous. De ce fait, les vacanciers doivent impérativement prendre des précautions pour être dans le logement à 18 heures. Dans le cas contraire, vous comprenez que les forces de l’ordre pourraient vous verbaliser. De ce fait, pour les départs en vacances au cours du mois de février, il est préférable de prendre en compte le temps de trajet, mais également les bouchons qui peuvent rythmer votre déplacement.

N’hésitez pas à regarder Bison Futé puisque les prévisions devraient vous aider à trouver la route la plus rapide pour vous rendre en vacances. La porte-parole estime que tout est au vert sur les routes, vous devez donc calculer votre trajet pour arriver au maximum à 18 heures que ce soit en montagne ou dans une autre région de France.

🚗 Les vacances de février ont commencé, et les Français prennent leur voiture pour rejoindre leurs destinations. Mais embouteillage ou non, les vacanciers ne doivent pas se retrouver dehors au-delà du #couvrefeu. https://t.co/rVhScYwxeS — Le Figaro (@Le_Figaro) February 7, 2021

Faut-il partir pendant les vacances scolaires de février ?

C’est la grande question que certains Français ont pu se poser depuis quelques jours. La zone A est pour l’instant en congé et le gouvernement espère que ces arrêts pourront limiter la propagation du virus sur le sol français. Pour l’instant, nous sommes sur un plateau, mais le variant anglais semble prendre de l’ampleur et il pourrait donc se renforcer dans les prochains jours selon les différentes informations glanées sur Internet. Les précautions sont alors de mises même pendant les vacances de février.

Le respect du couvre-feu ne doit pas être le seul au rendez-vous puisqu’il faut aussi être attentif aux gestes barrières et au port du masque. Contrairement à toutes les rumeurs qui ont pu se répandre, les vacances scolaires notamment pour la zone A ne devraient pas être plus complexes que cela mis à part la mise en place du couvre-feu il y a quelques semaines. Le gouvernement a tendance à regarder le taux d’incidence et les chiffres au fil des jours, il faudra alors attendre le prochain Conseil sanitaire pour savoir si d’autres concepts sont mis en place pour freiner l’épidémie. Certains Français auraient aimé que le confinement soit instauré pour donner un véritable coup d’arrêt.