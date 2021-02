Vacances de février très perturbées : avec le reconfinement, vous ne pourrez pas forcément partir cette année !

Tout le monde attendait une allocution d’Emmanuel Macron et c’est finalement Jean Castex qui a pu prendre la parole en fin de semaine à la suite d’un conseil d’urgence concernant la crise sanitaire. Nous savons que les frontières sont fermées pour tous ceux qui proviennent des pays en dehors de la zone UE. De ce fait, les destinations sont clairement réduites et, si vous aviez pris des billets pour d’autres pays éloignés, il faudra peut-être annuler au vu des restrictions. En effet, vous ne pourrez pas rentrer en France si vous venez par exemple du Canada.

Les séjours seront-ils annulés ?

Selon France TV info qui a pu interroger une responsable d’une agence de voyages, nous apprenons que depuis l’annonce des nouvelles mesures, ce sont les annulations qui sont au rendez-vous ainsi que des reports. Les Français sont de plus en plus nombreux à se défaire de leur réservation puisque le pays ferme pour la zone en dehors de l’UE et il faut aussi réaliser des tests PCR si vous restez sur le sol européen. Les vacances de février s’annoncent donc très complexes et vous ne pourrez pas partir où vous souhaitez.

🇫🇷 FLASH – Les clients affluent en nombre ce matin devant les centres commerciaux près de #Nice, après les annonces de Jean #Castex. Ceux de plus de 20 000 m2 devront fermer ce soir à minuit. (Nice Matin) #COVID19 pic.twitter.com/TST4lcjF0B — Mediavenir (@Mediavenir) January 30, 2021

Les professionnels du secteur ont donc été contraints de s’adapter très rapidement à la nouvelle situation, car ils ont eu 48 heures.

L’annonce a été faite dans la soirée de vendredi et les nouvelles mesures sont entrées en vigueur le dimanche soir.

Deux possibilités sont alors à envisager pour les vacances de février, vous pouvez reporter votre séjour ou l’annuler.

En effet, le Premier ministre a affirmé qu’il fallait réaliser un test PCR si vous provenez d’un pays de l’Union européenne et la mise en isolement est aussi à envisager en cas de résultats positifs. Si vous êtes en dehors de l’UE, le retour en France sera très difficile puisque le gouvernement a décidé de fermer toutes les frontières. Si vous êtes d’origine française et si votre domicile est installé en France, vous pourriez peut-être bénéficier d’une dérogation, d’où l’intérêt de vous renseigner au plus vite auprès de l’ambassade.

Dans tous les cas, les destinations pour les vacances de février ne seront pas celles escomptées, car il faudra massivement rester en France. En effet, comme les frontières ferment, il est préférable de ne pas s’aventurer dans des pays ensoleillés.

🇫🇷 FLASH – Mesures qui pourraient être mises en place pour le #ConfinementHybride : – Rallongement des vacances de février pour les élèves – Prise de RDV ou jauge très limitée dans les #commerces – Maintien d’1 jour de cours en présentiel pour les #étudiants (BFMTV) #COVID19 — Mediavenir (@Mediavenir) January 29, 2021

Des vacances de février toujours très floues

Si certains pays ont déjà pris des décisions concernant un confinement léger ou strict, la France a décidé de tenter un coup de bluff avec de nouvelles mesures. Parmi ces dernières, nous avons la fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 m², mais également un changement des jauges pour les commerces ainsi que la fermeture des frontières pour les autres pays en dehors de l’Europe. De ce fait, les vacances de février ne seront pas celles de 2020 et il faudra attendre quelques jours pour savoir si ces mesures ont leur petit effet.

Certains spécialistes crient déjà au scandale puisqu’ils auraient préféré un véritable confinement. Pour d’autres, plus le président de la République aura tendance à patienter, et plus la situation économique ne pourra pas redémarrer comme des Français peuvent l’espérer. Dans tous les cas, les citoyens ne partiront sans doute pas pour les vacances de février à cause des nouvelles mesures et même de la propagation du virus.

Ce sont près de 20 000 contaminations qui sont identifiées tous les jours en France depuis quelques semaines et la campagne de vaccination peine à prendre un rythme assez soutenu. Près d’un million de personnes ont reçu une injection.