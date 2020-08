Vacances de la Toussaint : découvrez les dates et les lieux où vous aurez le droit d’aller !

Le calendrier scolaire 2020-2021 vient officiellement d’être dévoilé. La reprise des cours est ainsi prévue au début du mois de septembre. En principe, celui-ci ne devrait pas être modifié par l’augmentation des cas de coronavirus en France.

Visiter les plus intéressantes régions de France

Les dates de vacances de Toussaint étant aussi connues, les gens peuvent désormais organiser leurs congés et préparer leurs vacances, notamment les diverses réservations et les hébergements. À noter que les vacances débuteront le 17 octobre et finiront le 1er novembre. Elles représentent une occasion pour les parents de passer des moments avec leurs enfants. Dans ce cadre, certains français choisissent de rester en France.

Il faudra attendre sept semaines avant les vacances de la Toussaint https://t.co/DcpiyhssJC — RTL France (@RTLFrance) August 18, 2020

C’est ainsi qu’ils vont dans des lieux où ils peuvent une dernière fois profiter du soleil, comme en Corse. Celle-ci constitue une des magnifiques régions de la France, ce qui fait d’elle une des destinations préférées des voyageurs. Elle se caractérise surtout par ses paysages beaux et sauvages. Par ailleurs, pour profiter de journées chaudes et ensoleillées, la Provence est aussi une destination de choix. On peut y apprécier particulièrement les édifices légendaires.

Ceux qui veulent se détendre en France vont à Rennes ou à Bordeaux. Ces lieux se caractérisent par la présence d’une multitude d’hôtels spécialisés dans la relaxation et la détente. Spa, massage et aussi restauration y sont les principaux centres d’intérêt des visiteurs.

🇫🇷 FLASH – Emmanuel #Macron a réaffirmé ce jeudi qu’il ne « remettrait pas le pays à l’arrêt ». « On va devoir vivre avec le #virus en veillant à ce qu'il ne se propage pas », a lancé le chef de l'Etat depuis son lieu de #vacances. (Prise de parole) #COVID19 #Coronavirus — Conflits (@Conflits_FR) August 20, 2020

Enfin, ceux qui souhaitent découvrir une ville riche du point de vue culture vont en général à Nancy ou à Lyon. D’ailleurs, il est communément admis que Nancy est culturellement la ville la plus intéressante de France. En effet, on y trouve de magnifiques places et de plus, les architectures des bâtiments ont une certaine originalité. Lyon, quant à elle, compte de nombreux vestiges qui ont traversé plusieurs siècles d’histoire. Par ailleurs, les vacanciers amateurs d’art ont une certaine préférence pour Lyon.

Partir à l’étranger

Les vacances de Toussaint sont considérées par bon nombre de personnes comme étant le début de l’automne. C’est à partir de ce moment que les jours vont se raccourcir. D’ailleurs, les gens se sentent un peu plus moroses à cette époque de l’année. C’est ainsi que de nombreuses personnes vont alors prendre des vacances pour se ressourcer et prendre des forces, notamment à l’étranger.

Dans ce cadre, la Grèce fait partie des destinations préférées des voyageurs. Ce pays est caractérisé par ses magnifiques paysages. Beaucoup de gens y vont pour faire des randonnées ou pour profiter de ses belles plages.

Une autre destination intéressant les français est aussi l’Espagne, notamment Majorque. Les vacanciers y apprécient le temps ensoleillé. C’est aussi le cas de Solsona qui est une des plus belles villes de ce pays. Les personnes y vont particulièrement pour découvrir de nombreux sites et monuments historiques. On se rend là-bas aussi pour gouter la gastronomie locale, qui est reconnue comme étant assez exceptionnelle. Enfin, il y a la capitale Madrid, qui, elle, comprend de nombreux monuments emblématiques. À travers ces derniers, les vacanciers vont pouvoir retracer l’histoire de l’Espagne. Par ailleurs, elle compte aussi de nombreux centres culturels.

La reprise à l'issue des vacances d'automne (ex de la Toussaint) serait plus efficace :

1 mois et demi de réunions entre la rentrée de septembre et les vacances c'est à peine suffisant pour discuter toutes les mesures sanitaires en prévision des vacances de l'hiver (ex Noël). 😅 https://t.co/q0ZhmchNja — Vast Victor 🇫🇷 (@vast_victor) August 20, 2020

Les vacanciers adorent aussi Belgique, particulièrement Bruges. Outre l’originalité de cette dernière, les vacanciers vont profiter des meilleurs centres de balnéothérapie pour profiter de spa, de massage ou encore du sauna. D’autres personnes, quant à elles, apprécient de visiter Bruxelles en raison des nombreux monuments historiques qui s’y trouvent.

Pour terminer, l’une des plus belles îles européennes appréciées par les vacanciers est la célèbre île d’Elbe. Celle-ci se trouve entre la Corse et l’Italie. Outre ses belles plages, on y découvre aussi plusieurs structures architecturales historiques.