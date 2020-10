Vacances de la Toussaint : les cas de Covid-19 à nouveau en hausse, nos vacances sont-elles possibles ?

Quoi qu’il en soit, si vous décidez de partir, découvrez ce qui vous attend et les dispositions à prendre.

Les Français peuvent désormais partir en vacances

On sait depuis le 28 mai que les Français sont autorisés à partir en vacances. Les frontières s’ouvrent peu à peu et on assiste à de nombreux déplacements. Malgré ce retour progressif à la normale, tout le monde n’est pas convaincu.

Un sondage au niveau de la population a été réalisé par OpinionWay. Les résultats de l’étude, publiés dans la presse révèlent qu’environ 40 % des Français ne souhaitent pas partir en vacance. Ils ne se sentent pas rassurés et préfèrent rester chez eux. 15 % ont reporté leurs vacances et 16 % les ont annulés. Ils n’ont peut-être pas tort puisqu’un reconfinement pointe à l’horizon. Une seconde vague de l’épidémie est en effet à craindre.

Les grosses pertes financières du confinement qui ne sont toujours pas comblées pourraient aussi en être une autre raison. Ces conditions remettent tout en question. Pour les 24 % qui ont quand même prévu de partir pour les vacances de la Toussaint, il faudrait des mesures d’accompagnement pour les aider et des précautions à suivre pour rester à l’abri du coronavirus.

Les péages gratuits pour soulager les vacanciers ?

Avec toutes dépenses et restrictions, il serait souhaitable de prendre des mesures pour soulager les voyageurs et en même temps sauver la saison touristique. Une des raisons qui pourraient empêcher les départs en vacances est le coût élevé des péages. Ils deviennent vite énormes lorsque vous décidez de parcourir plusieurs villes du pays.

C’est pour réduire les dépenses et permettre aux usagers d’augmenter leur pouvoir d’achat que Carole Delga, présidente de la région Occitanie, a proposé à l’État la suppression des frais de péage. Cependant, la réponse obtenue ne va pas être du gout de tout le monde.

Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d’État aux transports, informe l’opinion publique que ce n’est pas le gouvernement qui prend les décisions relatives aux péages et aux autoroutes. Ainsi, la possibilité de la gratuité des péages dépend uniquement des concessionnaires. Comme ces derniers n’ont pas fait de gestes durant les vacances d’été, il est peu probable que ce soit le cas pour les vacances d’octobre / novembre.

La présidente de la Région Occitanie appelle les sociétés d’autoroute à faire un geste cet été, avec des péages gratuits partout en France pour soutenir les professionnels du tourisme en crise #covid #deconfinement #vacances #transports #economie #argent #autoroutes #regions pic.twitter.com/jz6CVDEeMh — Nicolas ALBRAND red/chef adj France 3 Occitanie (@nalbrand) June 5, 2020

Ce qu’il faut retenir pour les vacances de la Toussaint

La crise du coronavirus n’est pas terminée. Elle a enclenché sa deuxième vague dans plusieurs pays et le nombre de morts ne cesse flamber. Pour préserver les Français et éviter le revers d’une nouvelle vague dans le pays, la France a classé 16 pays comme étant dangereux. Il s’agit de : l’Inde, les États-Unis, le Brésil, l’Afrique du Sud, la Turquie, les Émirats arabes unis, le Pérou, la Serbie, le Qatar, Oman, le Koweït, Madagascar le Panama Israël et l’Algérie. Il est fortement recommandé d’éviter ces pays où l’épidémie reste hors de contrôle. Il faudrait donc les prendre en compte lors du choix de votre destination.

Pour les personnes qui reviennent de ces pays classés en zone rouge, elles sont tenues de présenter un test de Covid 19 négatif avant d’entrer sur le territoire. Ceux dont le test est positif seront obligés de rester en quatorzaine. Cette mesure a pour objectif d’empêcher les porteurs de la maladie de répandre le virus au sein de la population locale. Les aéroports ont également installé des dispositifs pour désormais effectuer des tests aux voyageurs qui souhaitent connaître leur état de santé, et ceci, gratuitement.

Comment le gouvernement peut inciter les français à partir en vacances pour la Toussaint ? Off je comprends plus rien — K (@KylaneeH) October 13, 2020

De nouveaux cas de coronavirus apparaissent toujours en France. Ce qui montre que le virus circule toujours. Alors, même si vous décidez de rester à l’intérieur du pays pour vos vacances, respectez les recommandations du gouvernement. Pensez aussi aux gestes barrières en portant votre masque lorsque vous sortez de chez vous et en vous désinfectant régulièrement les mains avec un gel.