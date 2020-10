Vacances de la Toussaint : pourrez-vous profiter de vos congés ! Un reconfinement arrive !

Pourtant le virus est toujours présent et le risque de la propagation est encore élevé. Pour mieux se préparer à une éventuelle menace de pandémie, le gouvernement semble vouloir raccourcir la durée des vacances cette année. Ainsi, une nouvelle vague de confinement est donc à prévoir en France.

Vacances et le respect des mesures sanitaires

Après de longs mois de confinement, la France peut enfin reprendre son souffle. Qui dit vacances de la Toussaint parle souvent de voyager à travers le pays. Face aux suggestions du gouvernement, des milliers de Français partent alors aujourd’hui en vacances dans le but de se libérer du confinement. Pourtant, le virus existe encore. Pour éviter une nouvelle pandémie, le gouvernement français a instauré des règles strictes. Vacances ou non, toute personne se déplaçant dans le territoire devra impérativement se soumettre aux gestes barrières. Le port de masque, la désinfection des mains grâce à l’utilisation d’un gel hydro-alcoolique, le respect de la distanciation sociale sont obligatoires. Outre ces conditions, il est également impératif de respecter les mesures sanitaires. Éviter de se serrer la main et tousser et éternuer dans son coude doivent être adoptés en toute circonstance.

Toutefois, bien que ces mesures aient été adoptés, le risque de propagation du virus est encore élevé. En effet, certaines de ces conditions peuvent être non respectées durant les séjours. Les milliers de touristes se déplaçant dans le territoire augmenteront le risque d’une nouvelle pandémie. Par ailleurs, les voyageurs à destination de la France peuvent également être porteurs du virus. Malgré les tests et contrôles effectués aux frontières, le risque est encore est élevé. La probabilité d’une nouvelle vague de confinement semble donc être inévitable pour les Français.

wsh c’est les vacances d’été les plus ennuyantes de toute ma vie, j’ai le seum — Chintwix 💮 (@ChinoisBarbu) July 22, 2020

Un nouveau confinement est-il à prévoir ?

Il y a quelques temps, le gouvernement avait incité le peuple à partir en vacances. En effet, le tourisme constitue un enjeu économique important. Pour cela, le gouvernement a instauré des mesures strictes pour les particuliers et les hôtels accueillant les voyageurs. Les gîtes de France par exemple sont soumis à des règles strictes comme la désinfection des lieux. Les touristes quant à eux doivent porter obligatoirement le masque de protection et prendre en considération les gestes barrières.

Pourtant malgré les précautions prises, le risque d’une nouvelle pandémie est encore élevé. Aujourd’hui, ces vacances peuvent alors accentuer la propagation du virus. En effet, bien que le déconfinement paraisse être toujours de rigueur, les vacances de la Toussaint risquent quant à elles d’être raccourcies. Par ailleurs, la fermeture des frontières est également une option à envisager. En effet, cette mesure permettrait de restreindre les contacts et de ce fait, stopper au mieux la pandémie. Pourtant des Français ne veulent croire à la possibilité de ne pas pouvoir profiter de cette période de détente. Certains sont pourtant conscients du risque et affirment même qu’un reconfinement total serait à prévoir. À ce stade, il est encore difficile de prévoir le scénario à retenir. Toutefois, le gouvernement actuel semble penser qu’une nouvelle vague de confinement semble être le meilleur moyen d’endiguer la pandémie.

En vrai cette année c’est les pires vacances d’été — Anouar (@AnouarBelkaceml) July 22, 2020

Grâce aux mesures sanitaires et aux gestes barrières imposés, le déconfinement est toujours de rigueur en cette période. Toutefois, le virus circule et se propage vite. Et les vacances accélèrent son expansion. Ainsi, en plus des responsabilités prises par le gouvernement, nous devons également rester vigilants et veiller à ce que ces règles et mesures soient respectées.