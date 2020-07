Vacances d’été 2020 : les annonces du gouvernement concernant les précautions sanitaires !

Malgré l’annonce du gouvernement, la levée des limitations de déplacement et les nouvelles précautions, les voyageurs sont partagés entre inquiétude et indécision.

Vacances d’été 2020 : les inquiétudes des Français

Le temps de repos est un moment important pour les Français. C’est en ce moment qu’ils vont en vacances pour pouvoir se ressourcer et revenir en pleine forme. Cependant, cette année 2020, les réalités ne sont plus les mêmes au point où ils se demandent s’il faut renoncer ou non à cette routine de chaque année. En effet, à cause de la pandémie du coronavirus, les déplacements entre les États sont devenus difficiles, car les frontières sont pratiquement fermées en Europe. Du coup, certaines personnes ne peuvent pas rendre visite à leurs proches qui sont en dehors de l’Europe.

En outre, les statistiques sur la nouvelle vague d’infections au virus suscitent la peur d’être contaminé. Mis à part les problèmes financiers dus au confinement, les autorités gouvernementales ont pris la décision de surveiller les signes et de freiner une éventuelle propagation de la maladie. Même si la situation n’est pas si inquiétante, il faut veiller à ce que la population ne revive plus les mesures draconiennes des mois précédents.

Partir en vacances en été 2020 : les annonces d’Édouard Philippe

La population attendait depuis quelques semaines la réaction du gouvernement quant à la question relative aux vacances d’été. Au cours de la conférence, le gouvernement a enfin annoncé que les Français peuvent aller en vacances. En effet, la limite de 100 km est désormais supprimée et les voyageurs peuvent partir plus loin. Globalement, plusieurs interdictions ont été levées parmi lesquelles la reprise des mariages et la reprise des classes des enfants et même des étudiants. Toutes ces annonces devraient rassurer les Français pour la reprise de la vie en communauté et surtout ceux qui envisagent de partir en vacances.

Le constat après la conférence du gouvernement

Malgré l’assurance du gouvernement, la population qui semblait attendre cette bonne nouvelle est lente à préparer ses valises. En effet, les Français sont réticents à réserver des places auprès des sites de voyages pour partir en vacances. Ils expliquent ce constat par des raisons économiques, mais aussi redoutent une seconde possibilité de confinement relative à la pandémie de Covid 19. Du coup, au lieu que les sites de réservation s’attendent à une explosion de vente, c’est le désintérêt total de la part des vacanciers.

Les précautions sanitaires de l’État français

Les voyageurs provenant des pays à haut risque de pandémie et qui atterrissent sur le sol français seront testés juste à leur descente de l’avion. Il est demandé à ces mêmes voyageurs de présenter une preuve de test à l’arrivée afin que les résultats de test sur place puissent attester qu’ils sont en bonne santé. Il est vrai que cette mesure n’est pas encore officielle, mais il est prévu pour entrer en vigueur le 1er août 2020. Une fois effective, cette précaution limitera considérablement les cas importés.

Par ailleurs, il est important de ne pas négliger les gestes d’auto protection en dehors de son domicile. Le port de masque est obligatoire dans les lieux publics. En outre, le gel hydroalcoolique est important pour se désinfecter les mains. À l’intérieur de sa voiture, il est recommandé de répandre la solution hydroalcoolique sur les lingettes. Cependant en cas de doute, il faut recourir à un test pour ne pas entretenir de doutes sur les symptômes.

En définitive, le respect des gestes de barrière est la clé pour éviter une nouvelle vague d’infections au virus et le reconfinement. Ainsi, vous pouvez partir en vacances d’été 2020 si vous le souhaitez.