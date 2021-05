Vacances d’été : à cause de la crise sanitaire, la moitié des français ne partira pas en vacances

La situation est complètement catastrophique pour les millions de français qui se trouvent dans une situation complètement catastrophique depuis plusieurs mois. En effet, la crise sanitaire du coronavirus a fait beaucoup de dégâts dans le pays, mais également dans le monde entier où certains ont dû être contraints de changer complètement de vie du jour au lendemain. En effet, il se trouve que des millions de français ont perdu leur travail, et les conséquences sont vraiment catastrophiques.

Pour toutes celles et ceux qui pensaient que la situation allait s’améliorer, il n’en est rien et dans certains domaines d’activités, les conséquences sont vraiment catastrophiques. On a pu découvrir en effet que dans certains cas de figure, des familles étaient depuis devenues dans le besoin, et elles avaient donc été contraintes de prendre des décisions vraiment radicales. Dans le monde de la restauration plus particulièrement, mais aussi du tourisme, c’est un moment qui est de plus en plus difficile. On a même pu voir certains grands établissements fermer leurs portes du jour au lendemain, alors que personne n’aurait pu être en mesure de s’y attendre…

Le chômage concerne de plus en plus de français, les chiffres sont catastrophiques

Bien que le gouvernement ne communique que très peu à ce sujet, les chiffres du chômage qui sont dorénavant liés au coronavirus sont malheureusement assez nombreux. En effet, on ne compte plus le nombre de fois où on a pu voir le gouvernement prendre la parole à ce sujet, et malheureusement la situation ne fait que de s’empirer.

Pourtant, en regardant les chiffres du chômage actuel, bien que ces derniers ne soient pas si catastrophiques que ce que l’on pourrait imaginer, la réalité est bien différente. En effet, à cause du chômage technique qui a pu faire baisser les chiffres avec le chômage partiel, certains français ne se rendent pas toujours compte de la réalité de la situation. De plus, comme vous pourrez le constater parfois, on peut aussi voir que les reprises d’études permettent également de faire réduire les chiffres du chômage.

La moitié des français ne partira pas en vacances cette année

Néanmoins, les chiffres que l’on a pu constater sont formels : de nombreux français font désormais le choix de ne plus du tout partir en vacances car ils n’en ont plus les moyens ! Une situation qui risque de faire beaucoup de tort pour tous les restaurateurs et les lieux touristiques qui pensaient pouvoir se rattraper sur la prochaine saison estivale.

Malheureusement, suite aux dernières annonces, cela ne pourrait pas être le cas. Comme on a pu le lire sur un dernier sondage commandé par l’Ifop ces derniers jours et que l’on a pu constater en ce lundi 10 mai, seulement 52% des français pourraient décider de partir en vacances.

Devant ces chiffres catastrophiques, il se pourrait bien que certains restaurants, musées, et hôtels, soient contraints de fermer leurs portes de façon purement et simplement définitive. A l’heure où les français ne savent toujours pas de quoi sera fait demain, certains d’entre eux ont même décidé de ne pas partir même s’ils ont toujours conservé leur travail pendant la période de la crise sanitaire. Ils anticipent en effet sur des lendemains plus difficiles !