Vacances d’été : ces deux destinations devraient être les plus prisées, les restrictions sont assez faibles

Alors que le déconfinement approche à grands pas pour les Français, certains se projettent déjà pour les vacances d’été. Ces dernières devraient être organisées massivement en France, car des pays en Europe ont toujours des restrictions plus ou moins fortes. La ministre déléguée et chargée de l’industrie a pu s’exprimer à France Info. Elle a notamment précisé qu’une piste de réflexion était envisagée notamment pour aligner les conditions de voyage à l’intérieur de l’Union européenne.

Deux destinations pour vos prochaines vacances d’été

Si vous avez un pass sanitaire, vous pourrez voyager plus facilement puisque vous ne serez pas concerné apparemment par les conditions restrictives. Il faudra par contre proposer un test si vous ne possédez pas ce fameux sésame. Si des destinations devraient être mises de côté à cause des nombreuses restrictions, d’autres par contre pourraient avoir la cote puisque des allègements sont déjà envisagés. En effet, nous apprenons dans les colonnes d’Ouest France que deux destinations se dessinent.

Depuis le 12 avril, Malte se déconfine un peu plus au fil des jours, la reprise du tourisme est déjà évoquée pour le 1er juin .

. Par rapport à d’autres pays, cette nation affirme que la vaccination de la population est beaucoup plus importante.

L’office du tourisme a donc confiance en l’avenir et Malte pourrait devenir l’une des destinations prisées pour les vacances d’été.

Depuis le 26 avril, Malte a aussi autorisé l’ouverture des commerces non essentiels.

Il faut noter que les regroupements de quatre personnes sont également autorisés lorsqu’ils se produisent dans les espaces publics. Au vu de ces informations, il y a clairement de grandes chances pour que les Français puissent choisir Malte pour leurs congés, mais ce ne sera sans doute pas la seule destination. En effet, la Croatie a également procédé à un allègement drastique des restrictions avec notamment une ouverture des hôtels, des bars, des restaurants, mais également des cinémas et des salles d’exposition.

Le pays vous propose aussi l’ouverture des musées avec une limite de 7 m² par personne pour le public. Il faut aussi noter que la Croatie ne propose pas seulement des terrasses pour les restaurants puisque ce sont les établissements dans leur intégralité qui sont ouverts pour le plus grand bonheur des habitants.

D’autres alternatives à envisager pour les vacances d’été

Si Malte et la Croatie pourraient être les deux destinations les plus plébiscitées pour les vacances d’été, sachez que d’autres pays pourraient aussi avoir la cote. Dans les colonnes du journal, nous apprenons par exemple que l’Europe du Sud et plus particulièrement l’Espagne pourrait être séduisante pour prendre quelques jours de congés. Vous n’êtes pas trop loin de la France, les villes sont accessibles en voiture ou en train alors que les prix ne sont pas si excessifs par rapport à d’autres. Cela vous évite de prendre l’avion et vous pourrez profiter d’un climat sympathique au même titre que la plage et le sable chaud.

Parmi les destinations évoquées, il y a également l’Afrique du Nord avec notamment la Tunisie. Cette dernière pourrait alors séduire de nombreux Français pour les prochaines vacances. Vous disposez alors de plusieurs choix pour organiser vos congés et les compagnies proposent notamment des facilités pour les annulations. Cela permet de profiter d’un remboursement dans le cadre d’un nouveau confinement, d’une fermeture des frontières…

De plus, si vous avez été vacciné contre le coronavirus, vous échapperez sans doute aux dernières mesures sanitaires mises en place, vous pourriez alors profiter de congés sympathiques avec vos amis, votre famille…