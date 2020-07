Vacances d’été : comment le Covid-19 impactera-t-il vos vacances d’été ? Découvrez tout ce qu’il faut savoir !

À l’orée des vacances d’été, nombreux sont les Français qui s’interrogent sur la pertinence de partir en vacances. Si vous aussi, vous vous demandez ce qu’il faut faire pendant les vacances d’été 2020, nous vous proposons de décrire la situation et les options disponibles.

La situation qui prévaut actuellement

La crise du Covid-19 n’est pas terminée. Suite à un répit apparent ayant conduit au déconfinement, de nombreux Français sont indécis quand on les interroge sur leurs vacances. En effet, jusqu’à très récemment, la limite de déplacements au-delà des 100 km était appliquée, ce qui ne laissait entrevoir que de minces possibilités pour les vacanciers. Désormais, cette limite est levée, offrant ainsi la possibilité aux Français de voyager pour leurs vacances.

D’ailleurs, le Premier ministre Édouard Philippe affirmait à la presse il y a peu que les Français pourraient partir en vacances pour l’été. Cela dit, d’après une enquête de OpinionWay, ils sont très peu nombreux à avoir de tels plans pour l’été. En effet, au moins 44 % des Français interrogés affirment n’avoir pas fait de plans de vacance pour l’été. C’est la preuve qu’il y a encore énormément de psychose quant à la crise qui frappe le monde. Une part des Français compte tout de même voyager pour l’été.

Voyager, mais à quel prix ?

En réalité, les Français ont pour la plupart du mal à se décider à partir en vacance pour diverses causes. Si le Covid-19 figure en bonne place sur la liste de ces causes, il y a aussi la question des finances. En effet, la période de confinement a causé des pertes considérables pour beaucoup de salariés. Ainsi, même si les coûts de départ en vacance cette année ne sont pas supérieurs à ceux de l’année dernière, peu de personnes estiment en avoir le budget.

La solution suggérée par beaucoup pour limiter les risques liés au Covid-19 consiste à voyager à l’intérieur de la France. Cette option est cependant inhérente au paiement de péages dont les frais totaux deviennent rapidement exorbitants au bout de quelques points passés. Toutes les autoroutes ne sont malheureusement pas gratuites.

C’est pourquoi la Présidente de la région Occitanie Carole Delga suggère au Gouvernement une suppression des frais de péages. Une option qui pourrait convaincre plus d’un français à partir en vacances d’été, car les frais à débourser au cours du voyage seraient amoindris. Demande à laquelle Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’État aux transports déclare l’incapacité de l’État à répondre.

En effet, selon ce qu’affirme ce dernier, ce sont les concessionnaires et non pas le Gouvernement qui se charge des péages et qui négocie leurs tarifs. La décision ne lui reviendrait donc pas. Une chose demeure certaine, la gratuité des péages pourrait motiver un grand nombre de Français à prendre des vacances.

Pour ceux qui souhaitent quitter le pays

Même si la majorité des personnes interrogées souhaitent rester à l’intérieur de la France, plusieurs autres sont séduits par la possibilité de quitter le sol français pour les vacances. L’annonce du Premier ministre ravit ceux-ci, qui pourront donc partir pour la destination de leur choix.

Néanmoins, il faut que ces derniers gardent à l’esprit que le Covid-19 sévit toujours dans plusieurs pays du monde. C’est d’ailleurs la raison qui sous-tend l’initiative du gouvernement de classer certains États en zone rouge. C’est une précaution qui consiste à recenser les pays les plus à risque pour l’heure : États-Unis, Inde, Oman, Turquie, Afrique du Sud, Algérie, Israël, Brésil, Pérou, Serbie, Panama, Émirats arabes unis, Koweït, Madagascar, Bahreïn, et Qatar.

Toute personne en provenance de ces pays et pénétrant sur le sol français devra faire la preuve d’un test négatif au coronavirus dès son entrée sur le sol français.