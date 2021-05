Vacances d’été décalées par département : un scandale qui pourrait bientôt être annoncé selon cette source

Il ne se passe pas une seule semaine sans que l’on apprenne des nouvelles assez terrifiantes en ce qui concerne les prochaines vacances d’été. En effet, le gouvernement ne cesse de prendre des décisions temporaires, et celles-ci peuvent parfois avoir de lourdes conséquences sur le domaine du tourisme et de la restauration. Pour preuve, certains d’entre eux ont d’ores et déjà pu décider de fermer leurs portes, alors que la saison vient tout juste de commencer.

Dans certaines régions françaises, le taux de chômage est au plus haut et ne cesse de grimper malheureusement, même si parfois on peut entendre de bonnes nouvelles avec des ouvertures d’entreprises qui se font de plus en plus rares. Dans les coulisses de l’Elysée, les rumeurs vont bon train et on a pu comprendre récemment que rien n’avait encore été décidé pour le début des vacances du mois de juillet.

Les vacances d’été ne seront pas des vacances « normales » selon ces ministres

Devant l’ampleur de la situation, on a d’ores et déjà pu voir dans le secteur du tourisme un vrai bouleversement. Certains restaurateurs ont tout essayé : on a pu voir des établissements s’essayer au click & collect, quand d’autres ont plutôt opté pour la livraison. Dans des cas plus graves, certaines personnalités semblent même avoir pris les devants pour ouvrir des restaurants clandestins : un vrai scandale qui n’a pas du tout été apprécié par la profession.

Mais quelles que soient les décisions définitives prises par le gouvernement, une chose est certaine : les vacances d’été que les français s’apprêtent à vivre prochainement ne seront pas « normales ». On sait d’ores et déjà que dans certains endroits, le masque pourrait bien être obligatoire et que les gestes barrières seront probablement présents sur tout le territoire français. Pourtant, à bientôt un an de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron pourrait choisir de prendre des mesures populaires pour le pays, afin de penser à sa prochaine réelection.

Le passeport vaccinal inquiète de plus en plus les français

Ce sont des déclarations que personne n’aurait pu imaginer il y a de cela un peu plus d’un an. Si certains pensaient à un scénario de film de science-fiction, il se pourrait bien que le passeport vaccinal prenne de plus en plus d’ampleur aujourd’hui et soit déclaré comme effectif.

Si cela était simplement une rumeur ces derniers mois, on peut voir que le sujet est de plus en plus d’actualité. Bien que, pour le moment, certains français se refusent à se faire vacciner, il se pourrait bien que les prochaines décisions du gouvernement changent la donne.

Des vacances d’été par département vont-elles être annoncées ?

Cela pourrait être un vrai coup de théâtre de la part du gouvernement français si les mesures sont bel et bien annoncées. En effet, bien que les vacances d’été soient maintenues, il se pourrait que le chef de l’état Emmanuel Macron décide purement et simplement de faire passer des vacances d’été à des dates différentes en fonction des départements.

Si pour le moment, aucune annonce n’a été faite, on imagine qu’aucune hypothèse n’est à écarter aujourd’hui, et que dans certains cas de figure cela pourrait provoquer une véritable catastrophe pour toutes celles et ceux qui ont pu réserver leurs vacances ces dernières semaines ou ces derniers mois déjà.