Vacances d’été en Bretagne : les plus beaux endroits à visiter cette année

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la Bretagne devrait encore une fois cette année faire le plein de touristes, et ce n’est pas pour déplaire aux bretons qui vont pouvoir en profiter pour pouvoir bénéficier de cet afflux qui est chaque année de plus en plus important, c’est le moins que l’on puisse dire ! A l’heure où certains français ont même tout perdu à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, certains pensent même qu’il se pourrait qu’à long terme les choses changent radicalement… Ce n’est donc pas un hasard si certains visitent la Bretagne pour leurs vacances : ils pourraient très bien décider à long terme de s’installer sur place si le cœur leur en dit !

Pourtant, on pourrait penser que d’autres destinations sont bien plus attractives que celle-ci, mais le fait est que la Bretagne dispose de nombreux avantages, et non des moindres. Dès lors que vous souhaitez partir en vacances, il y a forcément un endroit en Bretagne à découvrir, c’est un endroit qui est très riche et vous auriez tort de ne pas en profiter !

Quels sont les plus beaux endroits en Bretagne ne pas rater sous aucun prétexte ?

Si vous voulez vraiment profiter à fond de la Bretagne, alors la meilleure opportunité pour vous est de vous rendre sur les différentes îles qui sont toutes plus dingues les unes que les autres, c’est le moins que l’on puisse dire ! Néanmoins, excepté si vous ne passez pas plusieurs longues semaines sur place, vous devrez forcément faire des choix, et ce n’est pas forcément une mince affaire d’ailleurs. Voici quelques îles que nous avons sélectionnées pour vous et que vous n’allez vraiment pas regretter !

Bréhat ou l’île aux fleurs

En vous rendant sur l’île aux fleurs, Bréhat, vous n’allez clairement pas être déçu ! En effet, cette petite île bénéficie d’une végétation unique et avec un microclimat qui lui est propre, vous aurez l’impression de vous trouver au bord de la Méditerranée ! Il est important de préciser que chaque année, les touristes qui se rendent sur place sont limités car cette île est assez fragile : profitez-en à fond si vous avez l’occasion de la visiter !

Gavrinis, une île à ne pas rater…

Ce n’est pas un hasard si pour certains français, l’île de Gavrinis est une des plus belles au monde… Il suffit de voir quelques photos sur le web pour pouvoir se rendre compte qu’il s’agit bel et bien d’un endroit que vous ne pourrez pas retrouver dans d’autres pays : la Bretagne a un nouvel atout très important !

Houat pour partir à l’aventure

Si vous avez envie de partir à l’aventure, alors le moins que l’on puisse dire c’est que l’île de Houat qui se trouve en Bretagne est vraiment parfaite. En effet, comme vous le constaterez à travers les criques notamment, c’est une île qui est tout simplement d’une beauté assez magistrale…

Hoëdic, pour aller sur la plage