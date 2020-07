Vacances d’été : la situation s’aggrave de plus en plus, le reconfinement arrive pour les français, obligés d’annuler leurs vacances !

Il suffit de regarder la presse pour être immédiatement absorbé dans une spirale de questions. En effet, faut-il partir en vacances d’été ?

Le virus est-il toujours présent ? Le risque est-il important ? Si pendant le confinement, la dose de stress était élevée, elle l’est d’autant plus pendant les congés.

Ceux qui ont la chance d’avoir un extérieur avec une piscine et quelques jeux pour les enfants sont moins angoissés sans doute.

Par contre, les Français qui se retrouvent au dernier étage d’un immeuble avec un thermomètre qui ne cesse d’augmenter à cause de la météo espèrent que les vacances d’été seront validées.

Les nouvelles de Jean Castex ne rassurent pas

Vous êtes donc dans l’optique de partir en vacances d’été, mais les médias n’ont pas pu vous rassurer. Vous regardez les frontières fermées pour les différents pays qui vous intéressaient et vous avez le souhait de renoncer à ces congés. De plus, Jean Castex parle d’un reconfinement ciblé si la situation dégénère, le stress augmente d’un cran. Faut-il partir ou rester ? C’est sans doute la question la plus partagée sur les réseaux sociaux. Certains signes montrent que l’épidémie commence à prendre de l’ampleur en France. C’est le cas, notamment à Quiberon dans le Morbihan où des bars ont déjà dû fermer leurs portes.

Il serait possible de partir en vacances cet été si vous ciblez par exemple les zones isolées, vous n’avez donc pas un grand risque .

. Vous louez un camping-car ou une caravane et vous partez sur les routes pour découvrir l’arrière-pays.

Pour que les vacances d’été soient sereines, il suffit de quitter les villes et de fuir la foule.

La nature est alors votre meilleure amie pendant cette période difficile.

@Alexis_Cossette Le narratif du reconfinement est lancé. Notre tour viendra au retour des vacances?https://t.co/V3aYx2KPMf — Ici aussi (@RickBee17) July 19, 2020

Même si Jean Castex précise qu’un plan de reconfinement est prêt à être déployé lorsque la situation le demandera, vous pouvez partir en vacances d’été dans des zones dépourvues de coronavirus. De ce fait, regardez tous les chiffres des départements ainsi que l’évolution des contaminations. Cela demande un travail assez important, mais vous pourrez rapidement trouver le lieu de vos rêves afin d’évacuer tout ce stress emmagasiné ces dernières semaines.

Comment se protéger pendant les vacances d’été ?

Bien sûr, la plage vous tend les bras, mais prenez le temps de regarder les heures d’affluence. Il faut alors s’adapter pour les vacances d’été de 2020. De ce fait, si vous constatez qu’il y a du monde au milieu de la journée, privilégiez des moments un peu plus calmes comme le matin, cela vous permettra de profiter de l’après-midi pour réaliser une petite randonnée par exemple. En effet, dans certaines villes, les lieux touristiques sont aussi pris d’assaut, il faut alors privilégier la nature pour ces congés. N’oubliez pas de prendre des masques en tissu ou chirurgicaux puisqu’ils sont obligatoires dans les lieux clos et même le centre-ville dans certaines régions.

Prenez toujours avec vous une petite bouteille de gel hydroalcoolique pour désinfecter vos mains. Le spray est efficace pour les enfants ainsi que les vêtements. Évitez les restaurants où l’affluence est importante et prévoyez des vacances calmes en montagne ou à la campagne. De plus, le fait de vous éloigner du monde sera aussi bénéfique pour votre moral, vous pourrez enfin respirer. De ce fait, oubliez les plages bondées, les fêtes foraines ou encore les attentes interminables au soleil pour rejoindre une activité. Les vacances d’été 2020 sont différentes, il faut malheureusement s’adapter.

Néanmoins, il est à noter qu’il ne faut pas céder à la peur. Dans le cas d’une recrudescence de coronavirus, il faudra respecter les gestes barrières et la distanciation sociale.