Vacances d’été de la zone A reportées ? Toutes les futures mesures du gouvernement récapitulées !

Personne ne pensait que Jean Castex allait pouvoir bousculer le calendrier des vacances scolaires suite à sa toute dernière conférence de presse, mais il se pourrait très bien que plus rien ne soit comme avant ! Alors que des millions de français s’apprêtent à partir en vacances dès ce soir, le gouvernement pourrait décider de tout annuler dans les prochaines heures.

C’est en effet une grosse rumeur qui prend de plus d’ampleur sur les réseaux sociaux et que l’on ne s’attendait pas à entendre de si tôt, sachant que l’épidémie de coronavirus ne fait que reprendre de plus belle dans certaines régions. Il semblerait en effet que le chef de l’état Emmanuel Macron soit très impliqué dans les dernières décisions prises dans le cadre de cette lutte sanitaire, mais tout ne pourrait pas se passer comme prévu selon certaines sources proches du gouvernement français.

#VACCINATION | Au 03 février, 1 687 026 premières injections et 138 956 deuxièmes injections ont été réalisées. — Ministère des Solidarités et de la Santé (@Sante_Gouv) February 4, 2021

Une annulation des vacances scolaires de la zone A dans les prochaines heures : tout est possible pour les écoliers !

Voilà une nouvelle qui ne va clairement pas rassurer les millions de jeunes français qui s’apprêtaient à être en vacances scolaires dès ce soir. En effet, c’est un très gros scandale qui secoue la France actuellement et personne n’aurait pu croire que les familles allaient encore devoir rester chez elles avec toutes les restrictions sanitaires que nous connaissons actuellement.

Dans le monde du tourisme et de la restauration, certains professionnels ont malheureusement d’ores et déjà mis la clé sous la porte : ils ont préféré tout abandonner du jour au lendemain car la terrible crise sanitaire du coronavirus que nous sommes en train de vivre actuellement aura eu raison d’eux.

Face aux terribles décisions qui ont été prises par le gouvernement d’Emmanuel Macron, certains restaurateurs ont pu décider il y a quelques jours d’ouvrir leurs portes malgré tout, mais ce ras le bol pourrait leur coûter très cher !

En plus de devoir fermer leurs portes pendant les prochaines vacances scolaires notamment, si celles-ci ne sont pas annulées d’ici quelques heures, ils pourraient malheureusement ne pas bénéficier des aides qui sont alors promises actuellement par le gouvernement français. Pour les restaurateurs qui avaient prévu de rebooster leur chiffre d’affaires dans les prochaines semaines, c’est la douche froide mais ils ne comptent pas s’arrêter là !

Dans la course contre la montre que nous menons contre la diffusion des variants, rien ne relève du détail. Tests spécifiques, contact tracing immédiat, accompagnement renforcé de l'isolement. Et surtout, respect des gestes barrières, partout, tout le temps. pic.twitter.com/73paCnkViK — Olivier Véran (@olivierveran) February 4, 2021

Les vacances scolaires de la zone A pourraient être reportées dans plusieurs mois après la crise sanitaire

Dans les coulisses, les rumeurs ne s’arrêtent pas et on peut entendre tout et son contraire concernant les décisions du gouvernement de Jean Castex. En effet, les scientifiques sont assez formels sur le sujet et ils n’hésitent pas à parler avec la plus grande des franchises : la crise de la COVID19 ne fait qu’empirer et on devrait repartir de plus belle dans les tous prochains jours.

Si tel était le cas, le gouvernement pourrait prendre une grosse décision assez radicale, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, Jean Castex ou Emmanuel Macron pourrait bien décider dans quelques heures de tout annuler, ce qui serait une grosse catastrophe pour les français venus de plusieurs centaines de kilomètres pour profiter des stations de ski qui sont pourtant quant à elles restées ouvertes pendant cette saison bien difficile à vivre pour elles.

En effet, certains pensent que le chef de l’état va prendre la parole d’ici quelques heures et ne leur donnez que des mauvaises nouvelles pour eux : espérons que cela ne soit pas le cas et que les français pourront bien partir dès ce soir !