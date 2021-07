Vacances d’été : le gouvernement prévoit de durcir à nouveau le pass sanitaire ? Toutes nos infos !

C’est encore une fois un été dans la douleur que des millions de français s’apprêtent à passer, et le moins que l’on puisse dire c’est que cela devrait pouvoir mettre à mal des millions d’entreprises qui ne vont pas savoir comment réagir face à cette situation… Il ne se passe plus une seule journée sans que l’on apprenne des nouvelles complètement dingues en ce qui concerne le gouvernement d’Emmanuel Macron et des éventuelles décisions en ce qui concerne ce qu’on appelle aujourd’hui le fameux passé sanitaire. En effet, avec certains français qui peuvent aujourd’hui refuser très fermement de prendre la parole à ce sujet et même confronter le gouvernement français du chef de l’État avec de nouvelles décisions, on a pu voir que sur les réseaux sociaux, même des soignants ont tout simplement décidé de jeter l’éponge.

Alors qu’il y a maintenant plus d’un an, on pouvait clairement constater que certains d’entre eux pouvaient se trouver dans des situations assez compliquées et même très difficiles, les soignants se trouvent désormais dans l’obligation de devoir se faire vacciner, même s’ils sont clairement contre la vaccination. On a pu constater par ailleurs que la dernière déclaration du chef de l’État à ce sujet est assez controversée et pourrait bien mettre à mal certains français qui ont choisi de ne pas appliquer les recommandations du chef de l’État. Mais rien ne s’est passé comme prévu, et l’annonce d’Emmanuel Macron ne s’est pas du tout passée comme il avait pu l’imaginer.

Bien que, selon certains sondages, une partie des français reste assez en accord avec les décisions posées par le chef de l’État, c’est une nouvelle fracture que des millions de personnes s’apprêtent à vivre encore à ce jour, et cela risque de faire vraiment beaucoup de bruit. Comme on a pu le constater, certains français se trouvent même par ailleurs dans une mauvaise posture et vont devoir alors peut-être changer de métier s’ils décident de ne pas se faire vacciner…

De nouvelles mesures prises pendant les vacances d’été pour étendre le passé sanitaire ?

Alors que la vaccination a pu prendre plusieurs mois à venir en France, on peut désormais voir de plus en plus de personnes se trouver être dans des situations complètement catastrophiques, c’est le moins que l’on puisse dire. Certains français ont purement et simplement décidé d’annuler leurs vacances pendant le mois de juillet ou le mois d’août, même si cela peut parfois leur faire perdre des sommes d’argent assez considérables et même importantes.

Mais par la suite, certains d’entre eux pourraient bel et bien changer d’avis suite aux dernières annonces d’Emmanuel Macron. En revanche, il se trouve que les rumeurs vont bon train et certains pensent même que le chef de l’État pourrait bel et bien prendre de nouvelles mesures dans les jours à venir si les choses ne changent pas dans la campagne de vaccination… En effet, avec le variant qui a pris une très forte ampleur ces derniers jours, tous les scénarios sont possibles aujourd’hui…

Emmanuel Macron dans la tourmente, il va devoir prendre de grandes décisions

Alors que la campagne pour les prochaines élections présidentielles de 2022 est sur le point de démarrer, on peut voir que de plus en plus de personnes peuvent aujourd’hui critiquer violemment le président de la république, et celui-ci pourrait se trouver alors dans une situation bien difficile s’il espère se présenter aux prochaines élections.

En effet, avec une situation qui ne s’améliore pas dans le monde, Emmanuel Macron pourrait être contraint de prendre de graves décisions, et cela ne plaira clairement pas à une grande partie de la population…