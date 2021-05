Vacances d’été : les colonies de vacances ouvertes cet été ? On vous raconte tout !

Les derniers chiffres sont tombés, et ils ne sont clairement pas très bon. En effet, alors que la crise sanitaire du coronavirus prend de plus en plus d’ampleur dans le monde, des millions de français pourraient prendre une décision radicale pour cet été. On ne compte plus le nombre de fois où ces derniers se sont trouvés complètement dépourvus et n’ont pas pu partir en vacances.

Pour des millions de foyers en France, c’est la douche froide et les dernières annonces du gouvernement pourraient tout changer dans les décisions des français pour les semaines et les mois à venir. En effet, selon un sondage que nous avons nous procurer il y a tout juste quelques jours, on a pu constater que plus de 50% des français avaient décidé de ne pas partir en vacances pendant les mois de juillet et d’août. Malheureusement, la situation est complètement catastrophique, et les familles qui ont pu perdre leur travail vont devoir rester chez elles !

Mais dans d’autres cas de figure, certains parents ont quand même pu prendre une autre décision : ils veulent que leurs enfants profitent des vacances par tous les moyens, notamment parce qu’ils ne peuvent pas toujours les garder près d’eux. Mais est-ce que cela est vraiment possible ?

Les français ne partent pas en vacances mais veulent envoyer leurs enfants en colonies de vacances

C’est une information assez dingue que l’on a pu découvrir récemment dans une étude, malgré le fait que certaines familles n’aient plus les moyens de partir se ressourcer cet été pour reprendre un peu d’énergie, certaines familles ont pu décider récemment de prendre une décision vraiment radicale : elles souhaitent tout simplement envoyer leurs enfants en colonies de vacances pour pouvoir se changer les idées.

Mais avec les dernières annonces du gouvernement d’Emmanuel Macron, personne n’est en mesure de dire si cela sera possible ou si le gouvernement décidera au dernier moment d’autoriser ou non les colonies de vacances. Nous avons toutefois pu nous renseigner auprès des autorités compétences et vous apporter une première réponse à date.

Néanmoins, il faut bien être conscient du fait que pour le moment, il s’agit bien d’une réponse temporaire et que personne ne pourrait être en mesure de garantir que la situation va rester telle quelle.

Les enfants vont-ils pourront partir en colonie de vacances cet été ?

Pour tous les parents qui souhaitent envoyer leurs enfants en colonies de vacances pendant qu’ils travaillent ou qu’ils restent à la maison, vous devriez savoir que c’est désormais possible ! En effet, sur quelques sites de réservation, vous pourrez constater que des séjours sont même disponibles à partir de la date du 12 juin prochain. Pour les enfants, ce sera l’occasion ou jamais de pouvoir partir faire de la plongée en Corse, ou par exemple du golf à Lacanau.

En revanche, même si cela est possible, de nombreux parents attendent principalement la date symbolique du 18 mai prochain pour pouvoir être sûr de ne pas voir une prochaine annulation arriver. C’est en effet ce que craignent de nombreux français qui ont même très peur de ne pas pouvoir être remboursés, alors que la crise sanitaire bat son plein !