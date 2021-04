Vacances d’été : les destinations phares de cet été 2021, dépêchez-vous si vous voulez réserver !

Alors que les vacances d’été de 2020 n’ont pas forcément été celles escomptées, il faut savoir que l’année 2021 est toujours rythmée par la crise sanitaire. Cela est valable en France, mais également en Europe. Si les vacances en dehors de notre pays sont encore incertaines, sachez que plusieurs destinations sont activement recherchées selon les données partagées par le site Geo. En effet, les Français attendent avec impatience de pouvoir enfin partir.

Le Top 4 des destinations pour les vacances d’été 2021

Si vous utilisez les centrales de réservation, vous pourriez déjà constater que certains logements sont réservés. Il faut alors se dépêcher puisque les conditions d’annulation ont été adaptées. Vous pouvez donc réserver un hébergement pour ces destinations et, si la crise sanitaire fait des siennes, vous pourrez toujours obtenir un remboursement.

Les Français optent donc pour le Massif central, les zones naturelles sont très sympathiques .

. Les Pyrénées vous permettent de découvrir les joies de la montagne notamment au cours de l’été.

Du côté du Jura, vous aurez des spécialités gastronomiques très sympathiques qui pourront titiller votre palais.

Les Alpes du Sud sont aussi à envisagées pour ces vacances d’été.

Vous l’aurez compris, les vacances d’été 2021 devraient ressembler étrangement à celles de l’année dernière puisque les Français cherchent des zones boisées et proches de la nature. Cela permet de s’éloigner de la foule et donc de limiter la propagation du virus. Les données ont notamment pu être rassemblées par Atout France puisqu’un communiqué a été partagé concernant les destinations qui ont été les plus demandées.

Un baisse des réservations pour certaines régions

Pour les vacances d’été, ce seront sans doute les destinations les plus touchées par le coronavirus, au fil des mois précédents qui seront mises de côté. Cela dépendra bien sûr de l’évolution de la crise sanitaire. Un rapport de l’INSEE proposé en 2020 a notamment montré une chute pour les réservations destinées au Grand Est avec -37 % contre -35 % pour l’Occitanie et -30 % pour les Hauts de France.

Nous espérons que les vacances d’été de 2021 seront un peu plus plaisantes, moins restrictives et que nous pourrons nous déplacer librement dans toutes les régions qui sont aussi belles les unes que les autres. N’hésitez pas à vous renseigner dès maintenant pour ces prochains congés, vous pourriez trouver de sympathiques hébergements.