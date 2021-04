Vacances d’été : les Français optent pour ces destinations !

Les vacances d’été sont déjà au coeur de toutes les investigations, car les Français espèrent que la situation ne sera pas aussi chaotique.

Certes, les réservations pour les congés de Pâques ont majoritairement été mises de côté. Si les ponts en 2021 tombent essentiellement au cours d’un week-end, les enfants arrêteront l’école le 6 juillet prochain.

Il est donc l’heure de procéder à quelques réservations tout en gardant à l’esprit que le coronavirus n’est jamais très loin.

Des vacances d’été en France dans la plus grande majorité des cas

Les frontières sont fermées, cela pourrait évoluer dans les prochaines semaines alors que la France vit son troisième confinement. D’autres pays ont toutefois pu alléger certaines restrictions, mais il est tout de même conseillé d’opter pour des congés en France. Cela vous évitera quelques annulations si vous envisagez un départ à l’étranger.

Dans les colonnes du Figaro, vous pouvez retrouver les propos du président de la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air .

. Il reste donc convaincu à ce stade que l’été 2021 sera dans tous les cas meilleur que celui de l’année dernière.

En 2020, nous sortions d’un confinement de plusieurs mois, les Français avaient de nombreuses restrictions sans, forcément, une solution pour lutter contre le coronavirus.

Aujourd’hui, nous avons les vaccins qui sont opérationnels et la campagne vaccinale prend de l’ampleur au fil des jours. L’objectif premier consiste à vacciner le plus de Français d’ici la fin des vacances d’été pour que l’immunité collective soit atteinte au plus vite. Cela permettra notamment de lutter efficacement contre la Covid-19.

Au vu des propos relayés par le site Internet, nous apprenons qu’il y a tout de même un espoir puisque les Français semblent se projeter au niveau des vacances d’été. Certes, les chiffres doivent être pris avec des pincettes, car la situation peut évoluer dans le bon ou le mauvais sens très rapidement au fil des jours. Dans tous les cas, ils sont intéressés par ces congés d’été qui commenceront normalement le 6 juillet pour ceux qui ont des enfants.

Il faut savoir que les Français ont massivement épargné en 2020 à cause du confinement et de la crise sanitaire. De ce fait, ils pourraient prendre des congés un peu plus longs cette année tout en utilisant leur bas de laine.

La réservation de dernière minute aura la cote en 2021

Les Français ne souhaitent pas forcément prendre de risques alors que le troisième confinement est en vigueur. Ils sont donc nombreux à envisager des départs en France pour les congés d’été et ce sont de nouvelles destinations qui semblent se dévoiler. Parmi ces dernières, il y a les espaces ruraux et la montagne. De ce fait, les réservations devraient être nombreuses dans les Pyrénées, le Jura, le Massif central ou encore les Alpes du Sud. Les demandes semblent être assez fortes alors que le sud du pays pourrait être mis de côté.

Comme ce fut le cas pour les précédentes vacances, ce sont les espaces verts qui sont plébiscités, cela permet aussi d’être à l’écart des voyageurs, vous respectez ainsi les distanciations sociales, mais cela évite aussi les interactions. Même si les réservations seront massivement réalisées à la dernière minute, il est conseillé de commencer à regarder les logements proposés, car ils pourraient rapidement être pris d’assaut avant la fin du troisième confinement.

Les Français n’ont pas perdu espoir apparemment pour les vacances d’été et, si une seule destination devait se retrouver sur le devant de la scène, ce serait la Dordogne alors que la fréquentation est en forte hausse.