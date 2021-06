Vacances d’été : les meilleurs villages à visiter cet été dans le Var

C’est bientôt l’été et de plus en plus de français se déclarent prêts à partir en vacances dans les prochains jours et les prochaines semaines. Bien que pendant très longtemps, il se trouve que les sondages n’aient pas été vraiment en faveur des voyages en France, ce n’est désormais plus du tout le cas aujourd’hui et le constat est sans appel pour toutes celles et ceux qui vont bientôt pouvoir se rendre dans des endroits tous plus dingues les uns que les autres en France.

Mais cette année, il semblerait que le français aient décidé une fois de plus de changer complètement leur vision des vacances, même si cela ne plaira pas à tout le monde, c’est le moins que l’on puisse dire. Pendant de longues années, les touristes français ont pu faire les beaux jours de nombreux pays comme par exemple l’Italie, le Portugal, ou encore par exemple la Grèce qui est très appréciée par les millions de français qui s’y rendent chaque année. Mais si pour cet été on devrait pouvoir voir des familles françaises se rendre dans ces pays, la réalité risque d’être totalement différente, et cela devrait même pouvoir contribuer à redynamiser assez fortement certaines régions en France qui avaient peur de ne pas avoir assez de touristes cette année…

Le Var est une des destinations favorites des français cette année

Alors que la crise sanitaire liée au coronavirus a fait beaucoup de mal en France et dans le monde cette année encore, on a pu voir certaines familles françaises dans de graves difficultés. Mais cela était sans compter sur l’intervention de centaines de français qui ont pu populariser certaines destinations, comme notamment le Var. Il faut bien avouer qu’avec ses paysages aussi somptueux que ceux que l’on a pu voir encore récemment, il n’en a pas fallu plus à certaines familles pour pouvoir changer d’avis et se rendre sur place.

Toutefois, si vous n’avez pas encore pu vous décider, avec ces quelques villages magnifiques dans le Var vous devriez sans aucun doute pouvoir changer rapidement d’avis…

Quels sont les villages à ne pas manquer dans le Var en viste cet été ?

Pour tous les millions de français qui s’apprêtent bientôt à prendre la route des vacances, les villages qui suivent devraient pouvoir faire un gros carton, c’est le moment ou jamais pour pouvoir en profiter et ainsi vivre des vacances de rêves sans sortir des frontières françaises…

Le village Cotignac

Ce magnifique village au pied d’une falaise est une petite pépite que vous vous devez de découvrir pour vos prochaines vacances. Avec ces superbes grottes et les belles maisons provençales typiques, on peut dire que Cotignac et ses 2000 habitants pourra voir arriver de nombreux touristes pendant les prochaines vacances !

Le village de Mons

Étant élu comme le village le plus élevé de France, on peut clairement dire que Mons a tout pour plaire ! En effet, ce petit village qui se trouve sur un énorme rocher vous permettra d’avoir un beau panorama sur toutes les hauteurs…

Le village de Aups

Situé entre le lac de Sainte Croix et les gorges du Verdon, Aups est un petit village dont la spécialité est la truffe noire : de quoi faire plaisir à tous les grands amateurs…