Vacances d’été : les plages à éviter absolument pendant la saison

C’est désormais officiel, et cela ne devrait normalement pas changer sans les prochaines semaines : les français vont enfin pouvoir partir en vacances cet été après avoir pu vivre des mois assez catastrophiques avec la crise sanitaire liée au coronavirus. En effet, certaines familles ont d’ores et déjà pu prendre les devants et elles ont ainsi décidé contre toute attente de faire des réservations pour cet été, même bien avant les dernières mesures prises par le gouvernement d’Emmanuel Macron.

Alors que certains français sont bel et bien décidé à profiter des vacances d’été coûte que coûte, il se pourrait toutefois que dans certains cas de figure de mauvaises surprises soient à l’horizon, et cela risque de faire très mal pour certaines familles en France qui pensaient pouvoir vivre des jours bien plus tranquilles que ceux que l’on a pu avoir ces derniers mois.

Les français encore indécis pour leur départ en vacances

Si certaines familles en France ont pu décidé il y a déjà plusieurs mois de cela de partir en vacances pour cet été, ce n’est clairement pas le cas de tout le monde, bien au contraire ! En effet, certaines d’entre elles ont pu répondre dans des sondages pour pouvoir affirmer haut et fort qu’ils n’iront pas en vacances cet été. Dans certains cas, cela peut être dû à la crise sanitaire : certains foyers ont malheureusement encore très peur d’attraper le virus, et pour cela ils veulent donc prendre toutes les précautions possibles.

Dans d’autres cas, la situation est devenue tout simplement trop difficile pour certaines familles : vous pourrez constater d’ailleurs que certaines d’entre elles n’arrivent plus à joindre les deux bouts, comme les derniers chiffres sur l’économie française ont pu le montrer. Mais pour celles et ceux qui partent en vacances cet été, rien ne dit que le soleil sera au rendez-vous !

En effet, sur certaines plages de France, on craint le pire et les deux extrêmes sont aujourd’hui possibles… En plus de cela, avec certaines plages qui peuvent être déconseillées, cela peut rapidement poser un très gros problème…

Attention, nous vous conseillons de fuire ces plages cet été

Alors que des millions de foyers s’apprêtent à se rendre à la plage dans les prochaines semaines, nous avons pu être en mesure d’établir une liste des plages qu’il faut éviter par tous les moyens. Voici celles que vous devriez retenir : n’hésitez pas à en choisir une autre si vous êtes directement concerné !

La plage d’Argent à Sartène

Bien que la ville de Sartène soit parfaite pour passer de bonnes vacances cet été, cette plage est très fréquentée pendant la haute saison et vous risquez d’avoir beaucoup de mal à passer des moments en famille ou entre amis. En revanche, d’autres plages locales plus discrètes sont bien disponibles !

La plage de Saleccia à Santo-Pietro-di-Tenda

Avec une plage qui est très fréquentée l’été, si vous n’avez pas envie de croiser trop de monde cet été, alors évitez de vous rendre à Saleccia qui est une plage très fréquentée en été mais aussi le reste de l’année !

La calanque de Sormiou à Marseille

Si vous vous rendez à Marseille cet été ou que vous habitez sur place, alors vous devez savoir qu’il faut éviter de vous rendre à la calanque de Sormiou : avec beaucoup de monde sur place, vous ne trouverez pas d’endroits où vous placer !