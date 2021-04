Vacances d’été : réservez vite dans ces destinations qui sont déjà favorisées par des millions de français

On ne compte plus le nombre de messages concernant l’annulation ou la prolongation des vacances d’été qui pourraient être décidées dans les tous prochains jours par le gouvernement d’Emmanuel Macron. En effet, que ce soit du côté de Jean Castex ou d’Olivier Véran, on ne compte plus le nombre de fois où les ministres ont pu faire des annonces complètement catastrophiques qui ont même dans certains cas fait peur aux français.

Les français réservent déjà leurs vacances pour cet été

Mais à l’approche des beaux jours et notamment de l’été qui devrait très bientôt arriver pour le mois de juin, c’est le moment ou jamais pour vous de réserver vos destinations pour profiter comme il se doit de cette période de l’année où il est bien plus facile et pratique de pouvoir se reposer. Malheureusement, il se trouve que les français ont d’ores et déjà décidé pour certains d’entre eux de réserver leurs vacances alors que l’on ne sait pas encore dans quelles conditions nous pourrons voyager.

En effet, même si pour le moment les signes sont plutôt bons pour espérer une sortie de crise du coronavirus d’ici le mois de juillet, la situation pourrait être complètement catastrophique dans les prochains mois en fonction de la campagne de vaccination. Pour preuve, on a d’ores et déjà pu voir des millions de français refuser de se vacciner, notamment avec le vaccin AstraZeneca.

Toutefois, si vous voulez jouer le choix de la sécurité, alors nous vous recommandons de réserver vos vacances dès maintenant, car dans certains cas si les vacances sont annulées encore à ce stade, vous pourrez dans de nombreux cas de figure les annuler gratuitement et sans rien dépenser.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @monacoprincipality (@monacoprincipality)

Quelles sont les destinations favorites des français cette année ?

Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, personne n’est en mesure de savoir dans quelles conditions nous pourrons partir en vacances cet été. Pour pouvoir minimiser les risques, dans le cas où la crise sanitaire s’amplifie, nous ne pourrions que vous recommander de partir dans une autre région française, car cela peut parfois être beaucoup plus simple de réserver et d’annuler des vacances. Mais surtout, vous allez pouvoir avoir moins de dépenses, et donc vous pourriez dépenser votre argent autrement si cela est nécessaire. Voici donc quelques idées de destinations à découvrir…

La Côte d’Azur

Si vous souhaitez opter pour les belles plages françaises, alors c’est le moment ou jamais pour vous de vous rendre sur la Côte d’Azur. Comme vous le constaterez, les campings vous permettent dès aujourd’hui de faire des réservations, et il n’a même jamais été aussi simple et pratique de réserver en ligne : n’attendez pas qu’il soit trop tard et réservez au plus tôt !

L’Auvergne

Afin de visiter une toute autre région, vous pourrez partir en Auvergne : c’est le meilleur moyen d’éviter les touristes ! En effet, avec un paysage époustouflant dans bien des endroits, vous allez pouvoir en profiter pour admirer cette très belle région volcanique qui ne cesse de faire de plus en plus d’envieux, bien que pour cette année cette destination n’est pas encore trop réputée pour être peuplée de nombreux français et étrangers…