Vacances d’été : une nouvelle vague déferle sur la France ! Préparez-vous à la canicule !

Plus de 40° dans plusieurs départements avec un épisode qui pourrait se prolonger, sont la preuve que cet été pourrait bien devenir un des plus chauds depuis ces dernières années.

32 départements concernés par l’alerte de Météo-France pour canicule

C’est une large bande qui coupe la France en 2. Contrairement aux cartes météo habituelles, il ne s’agit pas d’une frontière entre le nord et sud mais d’une barrière qui s’étend depuis les départements de l’Ain pour aller toucher des départements du sud-est comme la Drôme. C’est plus précisément la France du centre qui subit des températures extrêmes et qui pourraient souffrir pendant plusieurs jours encore de cette situation.

Pour ce qui concerne la canicule avec des pointes de chaleur excédant les 40°, ce sont l’Ain (01), l’Ardèche (07), la Côte-d’Or (21), le Doubs (25), la Drôme (26), l’Isère (38), le Jura (39), la Loire (42), la Haute-Loire (43), le Rhône (69), la Saône-et-Loire (71), la Savoie (73) et Haute-Savoie (74) qui sont soumis à cette hausse qui a débuté jeudi.

Prévisions météos jusque dimanche

On va souffrir à partir de mercredi …

3 jours de canicule …. pic.twitter.com/TIdXzLHzGt — Junebobe 🥼👽🥼👀 (@DominiqueJouin) August 3, 2020

Pour les autres départements impliqués dans cette alerte, ils relèvent également de l’alerte orage, souvent consécutive à ces pics de chaleur. Il s’agit de l’Aisne (02), l’Aube (10), la Cher (18), le Loiret (45), la Marne (51), la Nièvre (58), le Nord (59), l’Oise (60), le Pas-de-Calais (62), Paris et la petite couronne (75-92-93-94), la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), la Somme (80), l’Yonne (89), l’Essonne (91) et le Val-d’Oise (95). Paris et sa périphérie pourraient donc être rafraichis par des orages en fin de soirée. Néanmoins, ces phénomènes pourraient être accompagnés de vents assez violents. La prudence est donc de mise.

La région du centre pourrait rester impactée samedi

Alors que les départements de l’ouest et le littoral pourraient bénéficier d’une fraîcheur apportée par un vent d’ouest apaisant. On peut même constater une baisse du baromètre de quelques points par rapport à jeudi pour avoisiner les 30° pour le littoral aquitain. Pour la Bretagne, les températures sont encore moins élevées et des nuages persistent toute la journée.

les français vous êtes trop bizarre vous demandez du soleil toute l'année et quand il fait plus de 30° plus personne veut sortir et ça lâche des alertes canicule mais mdrrr — Bosco 🇰🇲 (@SaidAhmedBosco1) July 31, 2020

C’est donc principalement la région centre et le bassin parisien qui connaissent cet épisode de canicule et qui pourraient rester en vigilance jusqu’à samedi. Des pics de chaleur à 40°, voire 41° vont être enregistrés dans la Champagne, la Bourgogne, le Berry, le nord de l’Auvergne et la moyenne vallée du Rhône. Ces températures élevées devraient néanmoins baisser progressivement samedi.

On a relevé des records dès jeudi. A Saint-Jean-de-Luz notamment avec une pointe de près de 42°. Depuis 1921, date du premier relevé effectué, c’est la première fois que de tels pics sont constatés.

Pour ce qui est de l’évolution de cet épisode, il devrait se limiter à ce week-end. Cependant, rien n’assure que d’autres élévations de température aussi importantes, accentuées par des orages ne viennent ponctuer cet été 2020, décidément inhabituel.

Canicule 🥵🥵🤦🏾‍♀️ — joli nana (@RMsilie) August 3, 2020

Si les précédentes canicules nous ont déjà permis d’adopter des gestes de vigilance comme :

• Boire de grandes quantités d’eau ;

• Rester à l’abri du soleil aux heures les plus chaudes ;

• Veiller sur les personnes les plus fragiles comme les enfants en bas âge et les plus âgées en les mettant à l’ombre et en les abreuvant suffisamment, il convient de faire attention à nos comportements lorsque nous portons un masque en période de chaleur. Rappelons qu’il faut éviter de l’humidifier de façon à éprouver une sensation de fraîcheur. Il est préférable de le renouveler au contraire afin de bénéficier d’une totale efficacité.