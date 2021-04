Vacances d’été : les voyages pourraient ne pas être autorisés à cause de la Covid-19 ?

Les rumeurs et toutes les informations qui circulent par rapport aux vacances d’été doivent être prises avec des pincettes puisque vous n’êtes pas à l’abri d’un revirement de situation. Nous ne sommes pas encore déconfinés puisque cela devrait se produire à partir du 3 mai si le contexte sanitaire le permet.

Les Français pourront-ils partir en vacances cet été ?

Il ne faut pas oublier que la crise sanitaire est toujours au rendez-vous sur le sol français, il est alors difficile de se projeter. Le gouvernement semble vouloir alléger les restrictions à partir du 3 mai avec une réouverture de certains établissements à la mi-mai en fonction de la circulation du virus. De ce fait, les vacances d’été pourraient être réjouissantes, mais elles se dérouleront sans doute en France.

Il est difficile de savoir si les déplacements à l’étranger seront possibles, car les pays d’Europe pourraient fermer leurs portes .

. Il y aura également la question du passeport sanitaire qui pourrait être mis en place et il y a encore un grand flou par rapport à cette solution.

Les déplacements entre les régions devraient être possibles à partir du 3 mai prochain à la suite du déconfinement.

Sur LCI le 11 avril dernier, le secrétaire d’État aux affaires européennes a pu s’exprimer notamment pour les futurs voyages. Il a révélé qu’il n’était pas en mesure de connaître la date pour reprendre les voyages en Europe. Il espère toutefois que cela sera possible au cours de l’été.

Faut-il réserver pour les vacances d’été ?

Certaines plateformes que ce soit pour les avions ou encore les trains ont tendance à proposer des conditions pour l’annulation. Vous pouvez toujours envisager une réservation et il sera possible de la supprimer si toutefois la crise sanitaire prend de l’ampleur. C’est surtout la question du passeport sanitaire qui pose des problèmes. Les personnes vaccinées pourront-elles se déplacer plus librement en Europe et en France par rapport à ces patients qui n’ont pas voulu ou qui ne peuvent pas encore profiter de la vaccination ?

Il faudra alors suivre les prochaines déclarations du gouvernement qui pourrait s’exprimer à l’approche du déconfinement programmé normalement pour le 3 mai. Les Français ont également la crainte que le confinement soit prolongé si toutefois la circulation est toujours active.