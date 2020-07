Annonces :

Vous vous posez néanmoins une question : devez-vous prendre votre voiture ou bien louer sur place ? Car même si la Corse semble étroite, elle s’étend sur des kilomètres. Avoir une voiture paraît donc essentiel pour découvrir les richesses de la plus proche des îles lointaines !

La location de voiture sur place : quels avantages ?

Avant tout, si vous vous rendez en Corse en avion, alors vous aurez forcément besoin d’un véhicule une fois sur place. C’est là qu’intervient la location de voiture. De nombreuses agences de location de voiture ont pignon sur rue en Corse et peuvent donc vous proposer plusieurs modèles, selon vos préférences et votre budget ! Vous pouvez choisir une voiture en fonction du nombre de personnes de votre groupe ou du nombre de bagages, pour être sûr d’avoir toute la place qu’il vous faut !

Si vous voyagez en couple, une simple citadine suffit. Ou pourquoi ne pas vous faire plaisir et casser votre tirelire en investissant dans la location d’une décapotable ? A vous les routes de Corse cheveux au vent !

Si vous voyagez en famille ou à plusieurs, vous pouvez opter pour une voiture plus grande, surélevée et tout terrain comme un SUV. Familles nombreuses, préférez un monospace (possibilité de stocker pas mal d’équipement et votre petit monde) ou même un van ou un minibus si, vraiment, vous êtes beaucoup. De quoi passer la route des vacances confortablement installés dans une voiture de location spécialement choisie pour vous !

Gagner du temps et de l’argent : prendre sa propre voiture !

Vous avez deux options pour aller en Corse, l’avion et le bateau. Si vous choisissez l’avion, il est évident que vous ne pouvez pas prendre votre propre véhicule avec vous. Mais si vous choisissez de voyager en ferry pour la Corse, alors vous avez la possibilité d’embarquer votre propre véhicule avec vous. Vous êtes donc libre de le remplir à votre guise et vous ne bousculez pas vos habitudes. Vous roulez dans un véhicule que vous connaissez et dans lequel vos enfants ont tous leurs repères.

Choisir sa propre voiture vous aide à faire preuve d’indépendance.

Vous ne dépendez pas d’une entreprise de location ou d’horaires de transports en commun. De plus, vous pouvez remplir votre voiture, à votre retour, de toutes les spécialités corses qui vous ont fait de l’oeil pendant votre séjour : fromages, charcuteries etc. Pas de limite de poids comme à bord d’un avion !

Prendre votre propre voiture pour aller en Corse vous permet aussi de faire de belles économies. En effet, vous ne payez pas les frais de location de voiture qui peuvent vitre augmenter en période estivale et vous n’avez pas besoin de courir pour avoir le modèle de votre choix.

Attention, toutefois : il convient de réserver votre billet bien à l’avance pour assurer la place de votre voiture à bord du ferry.

Pour résumer

Pour partir en vacances en Corse, mieux vaut avoir une voiture, que vous décidiez de la louer une fois sur place ou que vous embarquiez sur le ferry avec votre propre véhicule. Avoir une voiture en Corse vous permet de profiter pleinement de vos vacances et de vous rendre partout où vous souhaitez aller !

