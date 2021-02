Vacances scolaires : et si les dates pour les congés d’été étaient modifiées à cause de la crise ?

Pour tous les français qui espéraient partir en vacances cet été et qui avaient préféré tempérer en reportant toutes leurs vacances, ils risquent de le regretter pendant très longtemps si le gouvernement annonce que les vacances de cet été seront bel et bien reportées !

À l’heure où nous écrivons ces lignes, il faut tout de même bien préciser que pour le moment le gouvernement n’a pas pris la parole à ce sujet mais selon certaines sources proches qui n’hésitent pas à dire haut et fort ce que certains voudraient peut être cacher !

Vacances scolaires : pour quelles raisons le gouvernement pourrait reporter les vacances de cet été ?

C’est encore une fois une grosse annonce que le gouvernement de Jean Castex pourrait faire dans les heures ou les jours à venir. Il faut dire que dernièrement, la communication du gouvernement français a été très critiquée, et personne ne pouvait être en droit de s’attendre à ce que la situation soit issu difficile qu’elle ne l’est aujourd’hui.

Après avoir vécu pendant près d’un an au rythme de la crise sanitaire du coronavirus, on peut dire que le gouvernement du chef de l’état a été particulièrement mis à mal et on ne compte plus les différentes prises de parole des uns et des autres qui ont très mal tournées !

Tout le monde se souvient notamment de la prise de parole très inattendue du chef de l’état Emmanuel Macron il y a tout juste quelques jours lors du journal de 20 heures : absolument personne n’avait été mis au courant au gouvernement et même les personnes les plus proches du président de la république n’avaient pas été dans la confidence.

Alors que tout le monde pensait que les ministres et le chef de l’état ne parlaient que d’une voix, on a pu voir que la confusion était courante au sein du gouvernement, et cela ne semble qu’empirer de jour en jour. Sur les réseaux sociaux, certains français semblent très remontés et ils réagissent très rapidement aux différentes rumeurs que l’on peut lire ici et là dans les médias français.

Si à l’heure où nous écrivons ces lignes aucune décision n’a été prise concernant un éventuel report des vacances de cet été, toutes les hypothèses sont sur la table aujourd’hui et on devrait heureusement en savoir plus très bientôt.

Quelles seraient les conséquences d’un report des vacances de cet été ?

Dans le cas où le gouvernement français décide de reporter les vacances scolaires, les conséquences pourraient être catastrophiques pour l’économie française selon certains professionnels du tourisme et de la restauration. On imagine en effet que certaines entreprises seraient définitivement contraintes de mettre la clé sous la porte, ne pouvant plus se permettre d’assumer les nombreuses dépenses auxquelles elles doivent faire face chaque jour.

Pour les élèves, cela pourrait également avoir de très grandes conséquences. En effet, il semblerait que selon certains professionnels de l’éducation, le niveau des étudiants n’a fait que baisser cette année et on craint le pire pour les mois à venir. En décidant de reporter ou d’annuler purement et simplement les vacances de cet été, on imagine que le gouvernement français pourrait très bien décider alors de faire travailler les élèves pour leur permettre de rattraper le niveau.

Pour les parents, c’est encore une fois la douche froide : ils vont devoir faire preuve de la plus grande adaptation, ce qui n’est clairement pas une chose aisée pour les millions de français qui verraient alors leur quotidien à nouveau perturbé à cause du coronavirus.