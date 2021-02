Vacances de février : des conditions de circulation assez difficiles pour la zone B ce week-end

Comme ce fut le cas la semaine dernière, les conditions de circulation ne seront pas les meilleures. De plus, avec le couvre-feu à 18 heures, il faudra bien sûr prendre des précautions pour ne pas être bloqué dans les embouteillages. Vous pourriez alors écoper d’une amende de 135 euros, ce qui n’est clairement pas négligeable. Si la zone A n’a pas forcément eu des difficultés pour circuler, la zone B aura quelques problématiques dès ce vendredi dans le sens des départs bien sûr.

Bison Futé vous informe sur les conditions de circulation

Les couleurs sont assez simples, le noir correspond aux conditions extrêmement difficiles, mais ce ne sera pas le cas pour ces vacances de février. Ce sont plutôt les congés d’été qui sont concernés par ces embouteillages importants qui traversent la France. Le rouge révèle des conditions très difficiles et ce ne sera pas non plus le cas pour la zone B comme peut le préciser Bison Futé sur son site Internet.

Par contre, pour ce vendredi 19 février, il y aura bien sûr du vert pour le sens des retours et cela concernera l’ensemble de la France .

. Pour les départs, les trois quarts du pays seront verts, mais le Grand est et une partie de l’Île-de-France sera concerné par des conditions difficiles.

Evitez de partir vendredi soir après le travail si vous ne pouvez pas arriver avant 18 heures dans la location saisonnière.

La semaine dernière, des contrôles ont été renforcés aux abords de Paris, il y a de grandes chances pour qu’un dispositif similaire soit envisagé avec le départ en vacances de la zone B. La situation devient par contre très complexe pour le samedi 20 février puisque toute la France sera orange dans le sens des départs et elle sera verte pour les retours. Pourtant, la zone A s’apprête à retrouver son domicile puisque l’école recommencera ce lundi dans des conditions classiques.

Contrairement aux idées reçues et à toutes les rumeurs qui ont pu circuler, il faut savoir que les vacances de février ne seront pas modifiées, les élèves recommenceront donc ce lundi comme prévu. Les voyants seront également verts ce dimanche 21 février pour les départs, mais également les retours.

La situation s’améliore dès le 26 février sur les routes de France

Ce week-end devrait être le plus complexe des vacances de février puisque la situation redeviendra pratiquement normale dans quelques jours. Les voyants seront verts pour vendredi 26 février que ce soit pour les départs ou les retours. Bison Futé informe sur son site que les conditions seront un peu plus difficiles pour l’Île-de-France seulement. En effet, les Parisiens retourneront à l’école puisque leurs vacances scolaires se terminent la semaine prochaine.

Pour la journée du samedi 27 février, les signaux seront orange pour la partie sud-est du pays dans le sens des retours seulement. En effet, ceux qui ont pu partir à la montagne, notamment la zone C devront retrouver leur domicile la semaine prochaine. N’oubliez pas d’être vigilant sur la route et même s’il y a un couvre-feu à 18 heures, évitez de vous précipiter, faites en sorte de partir plus tôt ou encore de passer la nuit à mi-chemin entre votre domicile et la location, cela permet de rouler plus sereinement.

Pour l’instant, les vacances de février n’ont pas été dramatiques par rapport à l’épidémie puisque les contaminations sont stables et le taux d’incidence ne s’aggrave pas. Il faudra attendre le 8 mars pour en savoir plus sur les restrictions. Ces dernières pourraient être éventuellement modifiées ou renforcées.