Vacances de Février : faut-il annuler vos réservations, quelles activités pouvez-vous réaliser ?

C’est mercredi après-midi que, lors d’une nouvelle conférence de presse, Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d’Etat du tourisme, a annoncé que les remontées mécaniques ne pourraient alors pas ouvrir pour les vacances de février.

Bien qu’une éventuelle réouverture des pistes de ski ait été évoquée pour la mi ou fin février, tout porte à croire que nous allons nous diriger vers ce que l’on appelle une « saison blanche ». Mais heureusement, les stations de skis ne s’arrêtent pas là et ont des idées à vous proposer pour pouvoir partir en vacances dans les stations ! Voici quelques exemples que vous pourrez suivre…

Tignes (Savoie) : découvrez le ski de randonnée !

Pour toutes celles et ceux qui auraient prévu de partir à Tignes, il vous sera possible de faire du ski de randonnée : l’occasion de redécouvrir les pistes d’une toute nouvelle façon autour du lac ou bien même en le traversant dans les cas où cela est possible. C’est une façon inédite de redécouvrir cette très belle région… Vous pourrez également profiter des pistes de patinage qui sont disponibles ou encore du curling : une nouvelle façon de découvrir les sports d’hiver également, ce qui ne devrait clairement pas déplaire aux français qui ont besoin de changer d’air en cette saison difficile ! Enfin, la station propose également des sorties en mini-motoneige électrique pour redécouvrir les lieux également…

30 à 40 cm sont tombés par endroit ces dernières 24h 😍❄️ Et ce n’est pas fini…

Combien de centimètres d’ici ce week-end ? 😉#tignes #tignaddict pic.twitter.com/w2ze0DzlWN — Tignes (@TignesOfficiel) January 13, 2021

Loudenvielle-Peyragudes (Pyrénées) : prenez la remontée mécanique restée ouverte !

Si vous allez dans les Pyrénées, et bien vous pourrez avoir la chance de découvrir une remontée mécanique restée ouverte ! En effet, construit en 2019 et inauguré en tant que « moyen de transport », aucune piste de ski n’est disponible à l’horizon et par conséquent il est toujours possible de l’utiliser. Les plus courageux feront des descentes à vélo dans d’autres saisons, mais cela reste sinon une très belle balade à faire pour les vacanciers. Enfin, il sera également possible d’utiliser une montée en dameuse avec une descente à ski : les places sont limitées mais c’est l’occasion de voir la région sur un nouveau jour !

🚀COMO UN COHETE🚀

👉LOUDENVIELLE – PEYRAGUDES EN MENOS DE 9 MIN

Por NAVIDAD, regálate un gran día de esquí accediendo desde Loudenvielle en el 🚡nuevo telecabina #Skyvall🚡#Peyragudes #Pirineos2Valles pic.twitter.com/OQ5amFJ5r1 — Peyragudes estacion de esquí (@PeyragudesESP) December 23, 2019

Métabief (Jura) : faites du ski nordique !

Si vous n’avez jamais eu l’occasion de pratiquer le ski nordique, alors c’est le moment ou jamais pour vous y mettre en cette “saison blanche”. Concrètement, il vous sera possible de découvrir le domaine skiable avec des itinéraires spécialement réalisés pour l’occasion. Et pour les plus gourmands, les stations ont également communiqué sur le fait de proposer aux skieurs un guide touristique des restaurants, non pas pour s’y rendre sur place mais pour de la vente à emporter ! Dans le Jura, on retrouve cette année une quantité de neige incroyable, et localement les stations ont fait tout leur possible pour que les pistes soient bien entretenues.

Gérardmer (Vosges) : des raquettes pour redécouvrir la région

Si vous êtes un grand fan de raquettes, alors les Vosges sont faites pour vous car vous pourrez découvrir une destination somptueuse que l’on appelle localement la « perle des Vosges ». Après avoir passé une journée à vous prélasser sur les pistes de ski, vous aurez tout le loisir de partir faire les soldes ! Il faut en effet savoir que la région est idéale pour toutes celles et ceux qui aiment le linge de maison : vous pourrez donc si vous le souhaitez renouveler vos tables, nappes, et autres. Une occasion originale de se faire plaisir sans acheter de vêtements de mode !

Vous pourrez également profiter de vues somptueuses sur la grande ligne bleue des Vosges, toutefois soyez vigilants car les risques d’avalanches ne sont pas à exclure…