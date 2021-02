Vacances de février : l’Espagne pourrait ne pas accueillir de touristes avant l’été 2021

Si la France a fermé ses frontières uniquement pour les personnes qui proviennent des pays en dehors de l’Union européenne, il faut savoir que l’entrée sur le territoire reste possible dans d’autres cas de figure. Par contre, les pays ont tendance à se protéger et ils limitent au maximum les entrées pour éviter la propagation du virus. Pour les vacances de février, les Français auront tendance à se focaliser sur les différentes régions françaises et, si vous souhaitez vous prélasser en Espagne, il faudra sans doute prendre votre mal en patience.

Vivimos momentos difíciles, especialmente para el sector turístico. Saldremos adelante. Trabajamos bajo 3 premisas: proteger a nuestras empresas, avanzar en la recuperación y transformar el sector tras la pandemia. El turismo es uno de los ámbitos más resilientes.#RestartTourism pic.twitter.com/iNsR5h6lqO — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 19, 2021

A l’aube des vacances, l’Espagne déclenche l’état d’alerte sanitaire

L’Italie et l’Espagne ont notamment été les pays les plus touchés depuis le début de la crise sanitaire. Plusieurs confinements ont eu lieu avec des restrictions souvent massives. Le gouvernement espagnol a donc pris une décision importante selon France 3 Régions, car l’état d’alerte sanitaire a été déclenché jusqu’au 9 mai 2021. De plus, si la situation ne s’améliore pas dans le pays, les touristes pourraient ne pas être accueillis avant l’été 2021.

Le ministère espagnol de la Santé a précisé que le taux d’incidence était très élevé avec près de 796 cas pour 100 000 habitants .

. Il s’agit d’une situation particulièrement préoccupante et cela a forcément eu des répercussions sur les réservations pour les vacances.

Le journal précise que près de 77 % des touristes n’ont pas été en Espagne en 2020.

Les personnes qui proviennent des 65 pays considérés comme à risque doivent fournir un test PCR négatif de moins de 72 heures.

De ce fait, les vacances de février en Espagne semblent compromises, mais la situation pourrait aussi être complexe pour les prochains congés avec notamment les ponts au mois de mai et les congés d’été. Comme c’est le cas pour la France, le pays semble miser sur la campagne de vaccination en espérant que la situation pourra rapidement s’améliorer. Le but est déjà fixé selon le journal, les autorités compétentes voudraient atteindre près de 70 % personnes vaccinées d’ici la fin de l’été.

Comme Emmanuel Macron a pu le préciser lors des dernières interventions, la situation ne s’améliorera pas pour l’instant avec la campagne vaccinale, car il faut patienter quelques semaines pour identifier un atout majeur. De ce fait, l’Espagne et la France aimeraient vacciner le plus possible de citoyens avant la fin de l’été, mais certains estiment que la normalité pourrait ne pas revenir avant la fin de l’année.

Vacances en Espagne, des restrictions majeures

Si vous souhaitez tout de même vous rendre en Espagne, vous devrez fournir un test PCR négatif, mais il est aussi nécessaire de bien respecter toutes les restrictions. Ces dernières sont partagées sur le site du ministère et n’oubliez pas de vous informer, car certaines zones pourraient être fermées aux touristes. Si des Français pensaient que la situation pourrait s’améliorer à l’aube de 2021, nous sommes encore loin de ce contexte normal que de nombreuses personnes attendent avec la plus grande impatience.

Du côté de la France, de nouvelles restrictions ont été imposées la dernière semaine de janvier et un confinement semble planer au-dessus de la tête des citoyens. Pour l’instant, Emmanuel Macron n’a pas limité les déplacements entre les régions pendant les vacances scolaires de 2021 qui commenceront le 6 février pour la zone A. Si certains pensaient que les congés pourraient être repoussés, allongés ou totalement modifiés, il faut savoir que cette piste est prévue, mais elle ne devrait pas être appliquée. Dans tous les cas, il est impératif de s’informer régulièrement concernant l’évolution de la situation.

Les vacances d’été pourront-elles être organisées normalement en 2021 ?