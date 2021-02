Vacances de février sans remontées mécaniques : voici les meilleures activités adaptées à tous les profils

Les vacances de février se dérouleront sans les remontées mécaniques, car le gouvernement ne souhaite pas les ouvrir pendant les prochaines semaines. Il est toutefois possible de réserver un séjour à la montagne, il suffit de bien vous renseigner et de choisir un massif montagneux dont le domaine skiable est facile d’accès. Cela vous permet d’emprunter les chemins enneigés et vous pourrez rejoindre les sommets à pied, ce qui est donc très efficace. Toutefois d’autres activités sont possibles et nous vous proposons une petite liste très sympathique.

Le Top 5 des activités lors des vacances de février

Vous savez sans doute que le gouvernement n’a pas modifié les dates concernant les vacances scolaires, vous pouvez donc partir en congé sans aucune inquiétude. Olivier Véran a précisé que la France pourrait ne jamais être reconfinée dans les prochaines semaines et lors d’une conférence de presse, Gabriel Attal a assuré qu’une voie existait pour éviter le reconfinement. Réservez donc en toute sérénité votre séjour à la montagne, vous pourrez enfin décompresser après ces dernières semaines assez difficiles.

Certains massifs montagneux notamment dans les Vosges vous proposent la trottinette sur neige, les sensations sont vraiment renversantes .

. La luge, c’est le grand gagnant en 2021 que ce soit pour les adultes et les enfants, car il est très facile de trouver une piste.

Les chiens de traîneau sont souvent au rendez-vous dans les alpes, cela vous permet de visiter les environs sous un autre angle.

Bien sûr, les adeptes des randonnées ne pourront pas faire l’impasse sur les sorties avec des raquettes, car elles sont agréables.

Le VTT sur la neige est aussi très réjouissant, il vous offre de bonnes sensations.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès des professionnels pour connaître les âges requis afin de participer à ces activités. Dans la plupart des cas, vous avez des circuits parfaitement adaptés aux personnes expérimentées, mais également aux enfants. Ces derniers devraient apprécier pendant les vacances de février les sorties en raquette, le VTT sur la neige, et même la trottinette. Cette dernière est équipée de grosses roues, vous êtes à mi-chemin entre la version classique et le vélo.

Certaines trottinettes sont manuelles, vous devez donc pousser pour avancer et vous avez des freins au niveau du guidon. Par contre, d’autres références sont électriques, cela permet aussi de profiter sans trop se fatiguer des vacances scolaires.

Une promenade à la montagne avec un cheval

Généralement, les chevaux sont très appréciés par les familles puisque l’activité peut être réalisée par tous les profils. Par contre, la plage n’est pas le seul domaine compatible avec ces animaux, car vous pourrez aussi dénicher des circuits très efficaces. Il suffit de se rendre à La Clusaz et vous aurez une offre adaptée, il est nécessaire d’avoir au minimum 8 ans pour participer et cette promenade très réjouissante devrait durer aux alentours d’une heure. Tous les jours, des balades sont proposées du 23 décembre au 31 mars.

Bien sûr, vous serez accompagné par une personne expérimentée qui devra vous guider même si vous n’avez jamais monté à cheval. Ce sera l’occasion de vous promener et de découvrir cette station de ski largement renommée sous un autre angle. Vous avez donc rendez-vous au Centre équestre de la Clusaz et bien sûr, il faut que les conditions météo soient favorables pour que les chevaux puissent emprunter les différentes routes, la visibilité doit aussi être parfaite. Vous disposez désormais des meilleures activités à réaliser à la montagne lors de vos vacances de février.